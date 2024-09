Lo vuole il Milan, ora è ansia Inter: rischio beffa

Grandi manovre in vista per la prossima stagione: l’obiettivo di mercato dei nerazzurri è però seguito con interesse anche dal Milan

L’allarme è già scattato. E non solo a causa delle innegabili difficoltà attuali nel trovare un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2026. La situazione di Mike Maignan al Milan a qualcuno inizia a ricordare sinistramente quella già vissuta con Gigio Donnarumma, che alla fine di una lunga trattativa rifiutò la proposta economica dell’allora DT Paolo Maldini per liberarsi a zero in direzione PSG.

È ancora sicuramente troppo presto, mancando di fatto oltre 20 mesi, per pensare che anche il fenomenale portiere francese possa arrivare a scadenza senza aver firmato, lasciando così col cerino in mano i dirigenti di Via Aldo Rossi. Dato che però – sulla scorta di quanto accadde anche con un certo Hakan Calhanoglu – la prudenza non è mai troppa, il Milan sta lavorando su un doppio binario.

Quello del rinnovo dell’ex Lille, che ad ogni modo resta una priorità innanzitutto tecnica ancor prima che economica, e quello della ricerca di un nuovo portiere. In primo luogo per cautelarsi qualora Magic Mike fosse ceduto nella prossima estate, e in secondo luogo per eventualmente garantire al francese una riserva di un certo livello.

Ecco che allora Furlani ed Ibrahimovic potrebbero piombare su un estremo difensore in netta ascesa. Uno che è stato già inserito nella short list di Marotta, il quale poi ha virato su Josep Martinez.

Okoye, dall’Inter al Milan: le ultime

Nato a Düsseldorf da padre nigeriano e mamma tedesca, Maduka Okoye ha scelto di rappresentare il paese paterno nella sua formazione calcistica e come appartenenza alla selezione nazionale in cui vanta, tra l’altro, già 16 presenze. Arrivato in Italia all’Udinese nel 2023 dopo l’esperienza al Watford, il classe ’99 si è subito messo in mostra per uno stile magari non proprio ortodosso (in questo il parallelo con Andre Onana calza alla perfezione) ma terribilmente efficace.

Al di là del fatto che eventualmente, a differenza dell’ex Ajax, Okoye non arriverebbe a Milano a costo zero (è titolare di un contratto in scadenza nel 2028 col club friulano), l’estremo difensore piace eccome ai vertici nerazzurri. L’acquisto di Martinez, però, ha messo fuori scena l’Inter dalla eventuale corsa ad Okoye. Ecco perché il Milan, se volesse, potrebbe avere la strada quasi spianata, almeno in Italia…