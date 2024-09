Il “tassello mancante” di Inzaghi va ko: salta Champions e derby

Il calciatore spagnolo è il pupillo di Inzaghi per il futuro e potrebbe completare il reparto mediano dell’Inter. Adesso è infortunato con l’Atletico, salta due partite importantissime

Una doverosa premessa risalta più di tutto, adesso che la sessione estiva di mercato è stata chiusa in bellezza anche dall’Inter. Quantomeno per quel che concerne i colpi in entrata, visto che è ancora possibile dar corda alle potenziali pretendenti dei cartellini degli esuberi nel caso in cui fossero interessate a fare blitz a ridosso delle rispettive scadenze federali.

Il club nerazzurro può infatti dire di aver completato il proprio organico già diverse settimane fa, con l’innesto di un centrocampista di qualità ed esperienza come Piotr Zielinski ed un attaccante prolifico che ha stupito nelle fasi di preparazione precampionato, ovvero Mehdi Taremi. Meglio ancora se a questi si siano aggiunti anche Josep Martinez e Tomas Palacios. Per Simone Inzaghi non si è trattato certo del festival dei trasferimenti ma per certi versi è stato meglio così. Il tecnico non aveva fatto scattare allarmi particolari e ciascuna di queste operazioni doveva essere funzionale ad un puntellamento specifico dei reparti. Nulla più.

Ora l’Inter è forte, ricca di risorse, decisa ad affrontare la stagione nel pieno delle proprie forze e con lo sguardo attento sui tanti momenti in cui sarà necessario fare turnover per distribuire con intelligenza le proprie energie. Eppure per gli spagnoli de ‘El Gol Digital’, l’ex tecnico della Lazio sarebbe rimasto ancora con dell’amaro in bocca per il fatto di non esser riusciti a mettere le mani su uno dei calciatori a lui più cari in assoluto in questa fase della sua carriera.

Barrios piace ancora ad Inzaghi ma costa troppo ed è infortunato, salterà due partite clou

Trattasi del giovane centrocampista Pablo Barrios, attualmente in forze all’Atletico Madrid di Diego Simeone grazie alla cui guida è letteralmente esploso nelle ultime due annate. Anche in Champions League.

Visto all’opera da vicino, per Inzaghi sarebbe potuto essere un profilo condizionante. Sebbene le condizioni d’acquisto non siano mai state favorevoli e non lo saranno neppure nel prossimo futuro, laddove dovessero sussistere le intenzioni di provare a strapparlo alla controparte madridista.

Acquisito il concetto di un valore fin troppo alto per la salute attuale delle casse societarie, Barrios dovrebbe restare almeno per il momento una semplice idea di mercato. Tanto più considerando il fatto che è attualmente infortunato a causa di un sovraccarico muscolare rimediato nel ritiro con l’Under-21 spagnola. Stando agli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute, il centrocampista dovrebbe restare a riposo per almeno un paio di settimane saltando dunque sia l’esordio in Champions League contro il Lipsia che il primo derby contro il Real Madrid in programma a fine mese.