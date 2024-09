Dalla Champions al mercato: Inter-City, affare da 50 milioni

Mercoledì 18 settembre l’Inter affronterà il City in Champions; e nel frattempo si palesa la possibilità di un affare da 50 milioni

Fra le grandi ambizioni della nuova Inter, dopo la conquista della seconda stella, va considerato anche il progetto di tornare a far parlare di sé a livello europeo: i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di snobbare la Champions League. L’avventura con la nuova Champions comincia mercoledì sera con una complicata trasferta: si parte proprio contro il Manchester City di Haaland, il club che due anni fa ha sconfitto l’Inter in finale.

Simone Inzaghi non ci sta a partire sconfitto. E proprio ciò che si è visto nell’ultimo confronto dà coraggio agli interisti. Quell’Inter era meno compatta e meno consapevole della propria forza rispetto a quella attuale, eppure aveva dimostrato di poter far male al City. Lo stesso Pep Guardiola ha più volte ammesso che vincere quella Champions contro i nerazzurri è stato molto più complicato del previsto.

Nessun dubbio quindi che Guardiola si farà trovare pronto. L’allenatore spagnolo conosce meglio l’avversario, con tutti i suoi pregi e gli inevitabili difetti, e ha a disposizione una squadra ancora più forte. Anche le aspirazioni sono alte: lo spagnolo non sa ancora quale sarà il suo futuro: l’anno prossimo potrebbe anche lasciare la squadra. Ciò che è sicuro è che vuole vincere ancora.

Questa potrebbe essere anche l’ultima stagione al City per alcuni giocatori storici. È il caso di Ruben Dias. E anche in quest’ottica i progetti del Manchester City potrebbero intrecciarsi con quelli nerazzurri. Per sostituire il portoghese i mancuniani potrebbero pensare anche a Pavard. Ma il Citu già intuisce che servirebbero almeno 50 milioni di euro per far vacillare Inter.

50 milioni dal City per Pavard

Benjamin Pavard è oggi un giocatore fondamentale per l’Inter. E da parte dei nerazzurri non c’è alcuna intenzione di separazione. Anche il francese sembra contento a Milano: gioca con il sorriso sulle labbra e si è integrato subito a livello tattico e umano. Forse si parla troppo poco dell’importanza di Benji in campo… Almeno rispetto all’apporto concreto che il difensore sa offrire in termini di qualità, affidabilità ed esperienza.

Una storia partita da lontano, quella fra Pavard e l’Inter. I nerazzurri lo avevano cercato già a gennaio 2023, per sostituire Skriniar. In quel caso il francese aveva chiuso a un possibile trasferimento, per poi affezionarsi all’idea di vestirsi di nerazzurro. Così, dopo l’estenuante trattativa col Bayern nell’estate dell’anno scorso, Pavard si è presentato a Milano come Benji l’interista.

L’inserimento è stato rapidissimo: Pavard ci ha messo passione e forza di volontà per arrivare all’Inter ma anche per trasformarsi subito in un elemento indispensabile a Inzaghi. Anche se Deschamps non lo ha reputato negli ultimi mesi come un giocatore utile alla Nazionale francese, l’ex Bayern Monaco è molto apprezzare in tutta Europa. In Premier lo cercavano anche lo scorso anno. Allora lo voleva lo United. Ora potrebbe interessare ai Citizen. E, sulla carta, il City non dovrebbe avere problemi a spendere sui 50 milioni per uno come Pavard. Oaktree potrebbe lasciarsi lusingare da una tale prospettiva di guadagno?

Ritorno in Nazionale?

Didier Deschamps, ct della Francia, potrebbe essere costretto a rimescolare le carte e a cambiare posizione rispetto alle sue preferenze in fatto di convocazioni. Gli ultimi impegni in Nations League non sono stati troppo incoraggianti e in Francia tutti ce l’hanno con il ct. Per le prossime sfide, previste a ottobre, Deschamps pensa quindi a possibili novità.

“Non vi dirò oggi cosa farò tra un mese, anche se prevedo che sarà tutto diverso, perché ci sono quattro giorni tra una partita e l’altra“, ha spiegato in conferenza stampa il tecnico dei Blues, dopo la partita contro il Belgio. Dopodiché ha aggiunto che manterrà l’obiettivo di vedere quanti più giocatori è possibile. “Potrebbero tornare alcuni giocatori, ma non ho ancora i dati. Questa cosa può andare contro la coesione collettiva, contro i risultati, ma è quello che ho scelto“.

Benjamin Pavard, uno degli esclusi di lusso delle ultime sfide, potrebbe qui di tornare subito tra i convocati. Lo chiede la Francia.E sarebbe stupido privarsi di un giocatore così.