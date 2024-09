Firma lo svincolato prima di Monza-Inter: nome clamoroso

Esperto e già allenato da Simone Inzaghi. Le ultime di calciomercato a due giorni dalla gara tra Monza e Inter all’U-Power Stadium

Siamo all’anti vigilia di Monza-Inter, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi andrà a caccia del terzo successo consecutivo, in modo da arrivare nelle migliori condizioni possibili alla doppia supersfida: contro il Manchester City di Guardiola in Champions mercoledì 18, contro il Milan nel derby di domenica 22.

La formazione di Nesta, invece, proverà a strappare quantomeno un punto, dopo i soli due conquistati nei primi centottanta minuti. Fin qui all’U-Power Stadium ha giocato una sola volta, alla seconda contro il Genoa perdendo per 1-0. La rosa ha perso giocatori importanti la scorsa estate, da Colpani andando alla Fiorentina a Di Gregorio ceduto alla Juventus, non rimpiazzandoli a dovere. O come ci si aspettava.

Il mercato dei brianzoli, tuttavia, ancora non può dirsi concluso. Stando a ‘Sportmediaset’, infatti, Galliani pensa ancora di rinforzare il Monza con almeno uno svincolato illustre. A quanto pare il mirino è puntato ancora su Ivan Perisic, che ha detto no nelle ultime ore della sessione estiva. Il 35enne croato ex Inter ha poi risolto il contratto che lo legava alla Dinamo Zagabria e, dietro il pressing di Galliani, potrebbe alla fine accettare di trasferirsi al Monza pur di tornare a giocare in Serie A.

Perisic rimane in cima alla lista di Galliani, anche se c’è un altro ex nerazzurro, anch’esso svincolato, nei radar del club della famiglia Berlusconi. Parliamo di Antonio Candreva, 37 anni e nei pensieri pure del Torino di Urbano Cairo. Secondo ‘Tuttosport’ il suo agente lo ha proposto ai granata, che ora stanno valutando se presentare o meno una proposta. Un accordo si potrebbe trovare sui 500mila euro fino a giugno prossimo.

🔥#Lautaro suona la carica a margine della proiezione del film sulla seconda stella: “Dobbiamo avere la voglia di crescere ogni giorno, sia a livello individuale che come gruppo. L’obiettivo è alzare il livello” pic.twitter.com/nRsV41sna3 — Interlive (@interliveit) September 13, 2024

Monza-Inter, parla l’interista Turati: “Sono la squadra più forte d’Italia. Io scartato dai nerazzurri, ecco perché”

Monza-Inter non sarà una partita come le altre per Stefano Turati, portiere trasferitosi in estate in Brianza per sostituire Di Gregorio e noto tifoso interista: “Sarà una gara difficile – ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’ – L’Inter è forse la squadra più forte in questo momento in Italia. Speriamo bene…”.

Turati è cresciuto in nerazzurro, poi però fu ‘scartato’: “Ero piccolo, non ho neanche elaborato bene quello che è successo. E oggi dico: ogni società decide legittimamente cosa fare, evidentemente ero meno bravo di altri, nessun problema”.