Scambio folle per Scalvini: la contropartita per convincere l’Atalanta

Giorgio Scalvini resta nel mirino dell’Inter sul calciomercato: l’affare con l’Atalanta può decollare con una contropartita tecnica l’estate prossima

La difesa dell’Inter si prepara a una trasformazione piuttosto profonda durante la prossima estate. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij vedranno scadere i loro contratti e Marotta e Ausilio dovranno fiondarsi su un nuovo titolarissimo del reparto, operazione piuttosto onerosa e rimandata da tempo. La Beneamata, infatti, ha cercato di portare Gleison Bremer e Alessandro Buongiorno a Milano nelle ultime sessioni di mercato, ma le cose non sono andate bene.

Alla fine, i due obiettivi si sono trasferiti alla Juventus e al Napoli rispettivamente, anche perché le offerte economiche delle due big rivali erano decisamente più alte e hanno conquistato il Torino e Urbano Cairo. La scorsa estate, però, ci sono già degli obiettivi importanti e ben scanditi, che giocano in Italia.

Al primo posto, probabilmente c’è Jaka Bijol, che già in quest’inizio di stagione ha mostrato le sue potenzialità con la maglia dell’Udinese. Occhio, però, a non sottovalutare anche Giorgio Scalvini, centrale dell’Atalanta che è esploso nelle scorse stagioni, ma poi si è dovuto fermare a causa di un grave infortunio. Nei prossimi mesi, però, tornerà a disposizione, probabilmente anche nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, e l’Inter non l’ha dimenticato, anche se potrebbe essere obbligata a fare un sacrificio piuttosto importante.

L’Inter tenta lo scambio per Scalvini: Asllani può finire nell’operazione

Scalvini piace e non poco. È nel giro dell’Italia, per cui formerebbe un blocco importante con Bastoni, Barella, Dimarco e Darmian e potrebbe essere schierato nel cuore della difesa, esaltando le sue qualità in chiusura e in impostazione. Il suo valore di mercato, però, a dispetto dell’infortunio, non si è abbassato e si attesta attorno ai 40 milioni di euro.

È difficile che l’Inter arrivi a una cifra del genere e potrebbe tentare la strada del prestito oneroso con obbligo di riscatto, oppure inserire una contropartita tecnica. Tra i calciatori che più potrebbe interessare all’Atalanta, c’è Kristjan Asllani. L’albanese cerca maggiore spazio e l’Atalanta potrebbe essere la destinazione giusta per esplodere definitivamente.

Il suo valore di mercato è sui 30 milioni di euro e non è facile trovare una quadratura economica con il club lombardo. Per questa ragione, l’Inter potrebbe anche aggiungere 10 milioni di euro cash per favorire l’affare. Con l’addio di Koopmeiners, i bergamaschi hanno bisogno di un altro calciatore di qualità e Asllani potrebbe essere il nome giusto.