Se lo prende Commisso: 25 milioni e ‘dispetto’ all’Inter

Oltreché in campionato, Inter e Fiorentina potrebbe duellare anche sul mercato. Entrambe sono interessate allo stesso giocatore

Finalmente, la pausa per le Nazionali è stata archiviata e la nuova stagione entra subito nel vivo con un settembre ricco di impegni per i top club di Serie A, impegnati tra campionato e coppe europee. Per l’Inter è in arrivo un trittico di sfide già probante con la trasferta di Monza di domenica prossima seguita dall’esordio in Champions a Manchester contro il City e dal Derby di andata, in casa, con il Milan.

Nella settimana di stop del campionato, di Inter si è parlato non solo per gli impegni che attendono i nerazzurri ma anche per altre vicende. Ancora una volta sono tornate alla ribalta le presunte difficoltà finanziarie del club, relative a una situazione debitoria ancora ingente.

A rimarcarle è stato Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rimarcato il fatto che secondo lui “certe vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde che hanno portato i club quasi alla bancarotta.” Un’allusione all’Inter e alla precedente gestione del presidente Zhang nei confronti della quale sia Marotta che Antonello hanno risposto con toni pacati, ribadendo la correttezza delle azioni poste in essere dall’Inter.

🗣️Così #Marotta a margine dell’anteprima di “Inter, due stelle sul cuore”, avvenuta al cinema Anteo di Milano: “L’emozione nasce da quanto abbiamo vissuto, in molti la vigilia del 22 aprile avevano le facce tirate. Questo film è qualcosa di toccante per me che amo questo sport” pic.twitter.com/6hllcFofeo — Interlive (@interliveit) September 12, 2024

Inter-Fiorentina, possibile intreccio di mercato: c’è un difensore di mezzo

Inter e Fiorentina si affronteranno in campionato il prossimo dicembre. Successivamente potrebbero duellare anche sul mercato. C’è un obiettivo comune, infatti, che interessa a entrambe le squadre ovvero il difensore sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol.

Sia l’Inter che la Fiorentina hanno seguito il giocatore l’estate scorsa. I viola, in particolare, hanno sondato l’Udinese sia per lo sloveno che per Nehuen Perez (poi finito al Porto) per sostituire Milenkovic, passato al Nottingham Forest. Nulla di fatto per entrambe le squadre che potrebbero tornare alla carica nelle prossime sessioni di mercato. La richiesta dell’Udinese per Bijol dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni, prezzo che può lievitare ulteriormente con ancora un’intera stagione da disputare.

Dopo Pongracic, i viola potrebbero effettuare un altro investimento per Bijol e sistemare così la difesa per le stagioni avvenire. Peraltro, il difensore sloveno è un esperto della difesa a tre, praticata anche da Palladino. Abbassare la richiesta dell’Udinese non sarà facile ma, ovviamente, si può tentare con qualche contropartita di interesse per il club friulano.

Stessa strategia questa dell’Inter che pensa a Bijol per sostituire Acerbi o De Vrij, entrambi in scadenza di contratto. Difficilmente, lo sloveno si muoverà a gennaio. Lo ha ribadito il d.s. dell’Udinese, Gianluca Nani, in una recente intervista al Messaggero Veneto.