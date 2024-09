Svolta improvvisa per il futuro di Lautaro: la scelta di Inzaghi

Lautaro Martinez potrebbe vivere una svolta improvvisa con la maglia dell’Inter: la scelta di Inzaghi fa capire tanto sul capitano nerazzurro

L’Inter ha dovuto stoppare il suo percorso per via della pausa per le nazionali, in cui comunque diversi calciatori hanno ben figurato, ma ora è il momento di ripartire e contro il Monza non si può proprio sbagliare per continuare il percorso in Serie A e non cedere nuovamente il passo alla Juventus in vetta alla classifica.

Per farlo, Simone Inzaghi potrebbe decidere di attuare anche un turnover mirato, anche perché diversi giocatori non sono tornati al massimo dagli impegni internazionali. Tra questi c’è anche Lautaro Martinez, che ha voglia di sbloccarsi immediatamente in Serie A – fino a questo momento non ha segnato neanche un gol – e di tornare ai livelli magici della scorsa stagione.

Diverse cose, però, potrebbero cambiare per l’attaccante argentino, che resta un riferimento assoluto per l’Inter per il presente e per il futuro, ma che potrebbe avere un po’ meno spazio in campionato, soprattutto negli impegni a ridosso della Champions League.

La Champions e l’arrivo di Taremi: come cambia la gestione di Lautaro Martinez

L’arrivo di Mehdi Taremi, un attaccante pronto e di livello internazionale, ovviamente cambia qualcosa anche nel minutaggio che avranno a turno Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Nella scorsa stagione, il Toro non ha mai saltato praticamente nessun impegno, anche per centrare l’obiettivo di diventare capocannoniere.

Quest’anno la storia potrebbe essere parecchio diversa. L’iraniano chiede spazio, il calendario è sempre più congestionato e quindi l’argentino potrebbe riposare un po’ di più e diventare un uomo ancora più essenziale per il percorso in Champions League. Già contro il Monza potrebbe essere una prova importante di questo fattore, ma anche a partita in corso, l’ex Racing potrebbe essere letale e aiutare la squadra.