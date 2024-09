Ausilio a caccia dell’erede di Dumfries: il re degli assist dal Brasile

Il destino di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano dall’Inter, ma la dirigenza non si farebbe trovare impreparata: piace un esterno dal Brasile

La sessione di calciomercato estiva che è appena trascorsa non ha visto fare fulmini e saette all’Inter, a cui sono stati accostati parecchi nomi sul calciomercato, ma che si è conclusa con i soli arrivi di Josep Martinez e Tomas Palacios, oltre a Taremi e Zielinski, affari chiusi da tempo. Per la prossima stagione, però, diverse cose potrebbero cambiare in diverse zone del campo, anche per quanto riguarda la fascia destra.

Denzel Dumfries è ormai certo di proseguire la sua esperienza all’Inter, visto il rinnovo di contratto che porta il suo stipendio a 4 milioni di euro a stagione – i nerazzurri potranno beneficiare, però, del Decreto Crescita. Le cose, però, per l’olandese potrebbero cambiare anche a giugno prossimo, non tanto per questioni contrattuali, ma perché, se non dovesse trovare spazio, è probabile il suo trasferimento per una cifra congrua al costo del suo cartellino.

Semplificando ulteriormente, se l’Inter dovesse trovarsi di fronte un’offerta da circa 25-30 milioni, non lo tratterrebbe a tutti i costi, con il ragazzo che sarebbe felice di iniziare una nuova esperienza in Premier League. A quel punto, inizierebbe la caccia al sostituto, e c’è un nome che potrebbe far comodo a Inzaghi.

Idea Vanderson per l’Inter: potrebbe arrivare in caso di addio di Dumfries

Vanderson è un classe 2001 di tipica scuola brasiliana. Non ha un fisico imponente, anzi, ma tanta qualità che gli permette di essere un’arma quando ha il pallone tra i piedi. Attualmente gioca nel Monaco e il suo inizio di stagione è stato parecchio promettente: infatti, è già riuscito a realizzare un assist in tre partite disputate in Ligue 1, cifra che, secondo molti, è destinata a salire in maniera esponenziale.

L’Inter ha messo gli occhi su di lui e lo seguirà per tutta la stagione in corso, ben consapevole che la sua valutazione potrebbe lievitare nel caso in cui continuasse a fare così bene. Il Monaco, allo stato attuale delle cose, non se ne priverebbe per meno di 20 milioni di euro.

È chiaro che l’Inter metterebbe sul piatto una cifra del genere solo se dovesse riuscire a vendere (e bene) Dumfries. Poi potrebbe reinvestire quella somma per un profilo più giovane e tecnico, ma che potrebbe concedere qualcosa in più in fase difensiva e nei duelli aerei.