Ausilio ha piazzato un altro colpo: “Tecnica impressionante”

E’ stato un mercato funzionale quello dell’Inter. Piero Ausilio potrebbe aver stupito tutti con un grande acquisto

Una strategia mirata sul mercato quella dell’Inter. Mentre gli altri club si sono affannati, in estate, per rinforzarsi con risultati più o meno soddisfacenti, i campioni d’Italia avevano già fatto tutto in anticipo (o quasi).

Già prima della conclusione dello scorso campionato, infatti, l’Inter si era rinforzata con due parametri zero di grande livello come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Innesti che garantiscono ulteriori alternative a Inzaghi in mediana e in attacco. Di fatto, due titolari aggiunti in reparti che ora accrescono ulteriormente la loro qualità.

Un acquisto di prospettiva, invece, quello di Josep Martinez dal Genoa. Per il portiere spagnolo comincia quest’anno l’esperienza che lo porterà, successivamente, a subentrare a Sommer che va in scadenza nel 2026. Il diktat della nuova proprietà, tuttavia, è quello di puntare su calciatori giovani e con prospettive di valorizzazione, entrambe caratteristiche che giustificano l’acquisto, non solo di Martinez, ma anche di Tomas Palacios, difensore argentino arrivato proprio l’ultimo giorno di mercato.

Un grande colpo per l’Inter, che elogio per Palacios

L’acquisto di un nuovo difensore non era previsto prima dell’infortunio di Buchanan che rientrerà a fine ottobre. L’Inter ha vagliato vari profili per sostituirlo ovvero gli svincolati Hermoso e Rodriguez nonché Cabal poi finito alla Juventus. Alla fine, dopo una laboriosa trattativa con l’Indipendiente Rivadavia e il Talleres, i nerazzurri hanno investito 6.5 milioni per prendere Palacios, un acquisto che potrebbe essere molto importante per l’Inter.

Lo ha dichiarato Tomas Solari, ex preparatore atletico del nuovo difensore nerazzurro che, in un’intervista a Tuttosport, ha spiegato perché l’Inter ha fatto bene a puntare sul classe 2004 argentino.

🎙Francisco Hernandez, agente di #Palacios, a https://t.co/IJ7sPeKwPE: “Fin dal primo momento ha detto che avrebbe voluto giocare solo nell’#Inter. È stato molto fermo in questa decisione, facendo presente che l’Inter era il suo sogno e che non voleva perderlo per nulla al mondo” pic.twitter.com/Y0jI6UAbCE — Interlive (@interliveit) September 9, 2024

“Ha qualità di atleti molto più dinamici – spiega Solari – e un passo molto più corto rispetto alla sua altezza. Il suo sinistro è davvero impressionate. Sapevo che avrebbe potuto giocare tra i professionisti. Ha tecnica, velocità e leadership e con noi è stato capitano delle squadre in cui ha militato.” Parole importanti quelle del preparatore che, nella stessa intervista, ha anche rivelato come la crescita di Palacios si avvenuta anche grazie ad allenamenti mirati su postura e struttura muscolare.

Vedremo ora quanto spazio avrà Palacios nella prima parte di stagione. Buchanan sarà ancora assente per almeno due mesi. Nonostante il lungo stop, il canadese è stato comunque inserito nella lista Champions con l’esclusione proprio del nuovo difensore.