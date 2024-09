L’erede di Mkhitaryan arriva dalla Liga: c’è il sì di Oaktree

L’Inter inizia a pensare al futuro e quindi anche all’erede di Henrikh Mkhitaryan: il nome giusto potrebbe arrivare dalla Liga

Uno dei perni dell’Inter nelle ultime stagioni è stato sicuramente Henrikh Mkhitaryan. Una volta arrivato dalla Roma è riuscito a mostrare grande continuità tecnica e fisica, imponendosi come uno degli attori principali dei successi nerazzurri. In pochi pensavano che fosse un acquisto a parametro zero dal valore così alto, ma alla prova del campo, ha dimostrato di essere un titolare inamovibile e in grado di cambiare il corso di una stagione.

Non a caso, Simone Inzaghi di rado si priva di lui e lo fa solo in caso di stretta necessità, perché non lo vede solo come un calciatore di qualità, ma anche come una mezzala in grado di dare il suo contributo in impostazione e in fase difensiva, con grande intelligenza tattica.

Anche per i calciatori migliori, però, a un certo punto inizia una parabola discendente. Mkhitaryan non è più un ragazzino, la società lo sa bene e per questo ha già acquistato Piotr Zielinski, che si alternerà con lui in questa stagione, nonostante ancora non abbia giocato neanche un minuto ufficiale con la maglia dell’Inter. La dirigenza, però, si sta già guardando attorno per un colpo di grande prospettiva.

Zakharyan può essere l’erede di Mkhitaryan: nuova idea a centrocampo

La Real Sociedad ha mostrato tutto il suo valore in campo nella scorsa stagione, sfidando proprio l’Inter nella fase a gironi della Champions League. L’inizio di stagione nella Liga, però, non è stato così brillante e molti dei gioielli degli spagnoli non sono ancora riusciti a esprimere del tutto le loro qualità.

Tra i calciatori più interessanti c’è sicuramente Arsen Zakharyan, un talento di soli 21 anni che gioca da numero 8 puro. È bravo a condurre il pallone, a smistarlo, ma anche negli inserimenti senza palla e spesso nei rientri in fase difensiva. Per questa ragione, potrebbe essere un interprete veramente importante nei prossimi anni, con qualsiasi maglia continui a giocare.

L’Inter ha già messo gli occhi sul calciatore per giugno 2025, pur consapevole che non si tratterebbe di un affare così semplice da portare a termine. Il russo, infatti, è blindato da un contratto fino al 2029 e ha già una valutazione attorno ai 18 milioni di euro, che potrebbe aumentare ulteriormente durante la stagione in corso. Oaktree vuole puntare sui calciatori giovani e direbbe di sì al colpo.