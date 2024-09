Ritorno improvviso in Italia: l’Inter lo prende a metà prezzo

Un calciatore potrebbe tornare quasi all’improvviso in Italia: l’Inter è interessata e potrebbe prenderlo alla metà del prezzo

L’Inter, un po’ come tutti i top club, si gode la fine del calciomercato estivo e pensa a programmare il futuro, annotando sul taccuino alcuni giocatori che potrebbero far comodo allo sviluppo della squadra già a partire dalla prossima stagione. Dopo una sessione in cui i nerazzurri sono rimasti piuttosto fermi, anche per non gravare sui conti del club, tra un anno le cose potrebbero andare in maniera parecchio diversa, anche per la volontà di Oaktree di abbassare l’età media del gruppo.

A centrocampo, quindi, potrebbero esserci diversi movimenti. Innanzitutto, bisognerà chiarire la posizione di Kristjan Asllani e Davide Frattesi, che pretendono più spazio e, se non dovessero trovarlo, potrebbero decidere di andare altrove per trovare continuità. Le offerte non mancano e si parla di cifre comunque vicine ai 30 milioni per l’albanese e ai 40 per l’ex Sassuolo.

Nonostante l’acquisto di Piotr Zielinski in quella zona di campo, attenzione a nuovi profili che potrebbero arrivare dalle parti di Milano. C’è un nome che interessa e ha già giocato in Serie A.

Damsgaard può tornare in Italia: occhio anche all’Inter

In Italia ricordiamo relativamente poco di Mikkel Damsgaard. Il talento danese ha mosso i primi passi nel grande calcio con la maglia della Sampdoria e anche allora erano evidenti le sue qualità, anche con un po’ di fragilità.

Nel 2022, però, il Brentford ha avuto la meglio per lui e ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro, strappandolo ai blucerchiati. Le cose, però, non stanno andando così bene in Premier League e la prossima estate tutte le parti in causa potrebbero convincersi che è meglio cambiare.

La sua valutazione massima è stata sui 20 milioni di euro, ma ora è scesa addirittura a 10 milioni, nonostante abbia ancora 24 anni. L’Inter ci penserebbe solo in prestito oneroso per rinforzare il gruppo delle mezzali.