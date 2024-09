Colpaccio dell’Inter dal Bayern Monaco: il ‘gemello di Pavard’ in nerazzurro

L’Inter potrebbe centrare un grande colpo dal Bayern Monaco sul calciomercato: è un calciatore per caratteristiche simile a Benjamin Pavard

Il reparto su cui l’Inter dovrà investire di più la prossima estate è di sicuro la difesa. Da diverse stagioni, Marotta e Ausilio cercano di rinforzare il cuore della retroguardia – ci hanno provato prima con Bremer e poi con Buongiorno -, ma le cose non sono andate sempre così bene, anzi.

Tra un anno, un investimento proprio in quella zona di campo non potrà essere rimandato, visto che i contratti di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi andranno a scadenza a giugno 2025 e difficilmente verranno rinnovati. Ciò è evidente per il fatto che Oaktree stia spingendo da tempo per rinnovare il parco giocatori, abbassare l’età media e scovare dei profili giovani che possa avere un rendimento importante nell’immediato e anche in futuro.

Sono tanti i nomi al vaglio del club in Italia e all’estero, ma attenzione a un profilo in particolare che la dirigenza sta valutando e che attualmente è a disposizione del Bayern Monaco. I rapporti tra le due società sono ottimi e ciò potrebbe essere ancora una volta evidente la prossima estate, quando un nuovo affare potrebbe concretizzarsi.

L’Inter punta un altro difensore dal Bayern dopo Pavard: occhi su Buchmann

Uno degli ultimi affari messi in piedi da Inter e Bayern Monaco ha riguardato un grosso arrivo in nerazzurro ed è stato quello di Benjamin Pavard, un braccetto di destra perfetto per il gioco di Simone Inzaghi e che anche in questa stagione potrebbe portare in dote grandi risultati per la Beneamata.

La storia potrebbe ripetersi per un altro difensore, sicuramente meno affermato, ma più giovane e dalle grandi prospettive. Stiamo parlando di Tarek Buchmann, un centrale tedesco di soli 19 anni, che si sta facendo notare parecchio in Baviera, anche se con la maglia dell’FC Bayern II.

Nella prossima stagione, potrebbe tentare di fare il grande salto e l’Inter potrebbe inserirsi con la prospettiva di portarlo subito in prima squadra. Si tratterebbe di un’operazione low cost, dato che il valore di mercato del ragazzo ora supera di poco il milione di euro. Buchmann ha firmato un contratto da professionista fino a giugno 2026 e gioca sia da centrale, sia da terzino, per cui potrebbe imporsi agli ordini di Inzaghi sia come braccetto destro, sia da centrale puro, vista l’evidente fisicità che lo contraddistingue.