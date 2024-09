Hakimi e il ritorno all’Inter: conferme dalla Francia

Arrivano importanti conferme sul futuro di Achraf Hakimi, ormai colonna portante del PSG, campione di Francia

Una sola stagione è bastata ad Achraf Hakimi per lasciare il segno all’Inter ed essere ricordato con grande affetto dai tifosi nerazzurri. Trentasette presenze complessive, 7 gol e 8 assist per l’esterno marocchino nella stagione 2020-21, culminata con la vittoria dello Scudetto con Antonio Conte in panchina.

Di quell’annata, Hakimi è stato protagonista fin da subito con un assist al debutto nel 4-3 alla Fiorentina e un gol nella partita successiva a Benevento. Da allora, l’ex Borussia Dortmund (acquistato a titolo definitivo per 40 milioni dai gialloneri) è diventato un insostituibile per Conte che non ha affatto tollerato la sua immediata cessione al PSG per le note esigenze di bilancio del club.

Un addio, quello del nazionale marocchino, che è stata una delle cause dell’addio dello stesso Conte, scaturito con una risoluzione contrattuale improvvisa che scosso i tifosi nerazzurri, già pronti ad aprire un nuovo ciclo vincente con l’attuale tecnico del Napoli. Da allora sono passati tre anni e mezzo e la storia recente dell’Inter ha smentito nettamente i timori iniziali della tifoseria.

Hakimi torna all’Inter ? Le ultime dalla Francia

Nonostante la cessione al PSG non sia certo scaturita per sua volontà, Hakimi è rimasto molto legato all’Inter e ai suoi tifosi. Lo scorso 23 aprile, dopo la conquista dello Scudetto della seconda stella con la vittoria nel Derby sul Milan, l’esterno marocchino ha pubblicato una stories su Instagram nella quale ha postato l’immagine celebrativa di quel trionfo, congratulandosi con il club.

Un indizio ulteriore di quanto Hakimi si sia trovato bene a Milano nel suo unico anno in nerazzurro. Anche per questo motivo, non sono mancate suggestioni su un suo possibile ritorno all’Inter, prontamente smentite dalla realtà dei fatti.

Nelle tre stagioni al PSG, Hakimi è diventato (come lo era stato nell’Inter) un insostituibile dell’undici titolare dei campioni di Francia con i tre allenatori (Pochettino, Galtier e Luis Enrique) che si sono succeduti in panchina dopo il suo arrivo. Con l’addio di Mbappé, seguito a quello di Messi e Neymar, e un sostanziale svecchiamento dell’organico, l’ex Inter si è imposto anche come uno dei leader della squadra che, per l’ennesima volta, tenterà l’assalto alla Champions.

Uno status riconosciuto dal club che – come riporta Le Parisien – è intenzionata a rinnovare il contratto di Hakimi in scadenza nel 2026. Una scelta che scaturisce anche dalla volontà dello stesso giocatore di proseguire ulteriormente l’esperienza iniziata tre anni fa. Sembrano esserci, dunque, tutte le condizioni per la firma. Non si sa ovviamente quando arriverà. La certezza, tuttavia, è che il ritorno di Hakimi all’Inter resterà solo un sogno per i tifosi nerazzurri.