Il City lo ha fregato all’Inter: 20 milioni per regalarlo a Guardiola

Venti milioni ed è diventato un nuovo rinforzo per il Manchester City. E’ stato vicinissimo all’Inter, ecco come è andata

Una settimana alquanto impegnativa quella che attende l’Inter. La trasferta di Monza di stasera precede l’esordio nella nuova Champions League con il Manchester City e il Derby di andata contro il Milan, ‘ospite’ dei nerazzurri.

Quella contro il City sarà il primo degli otto match che attendono l’Inter, opposta nel girone unico di Champions League a Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen. Inter e Manchester City non si sono mai affrontate in Champions nella fase a gironi o in quella a eliminazione diretta. L’unico precedente è stata la finale di Istanbul del 10 giugno 2023, vinta dagli uomini di Guardiola con il gol di Rodri nella ripresa.

Una sfida che sarà ricordata anche per l’assalto finale di un’Inter che ha sfiorato in più di un’occasione il gol del pareggio. A difendere, nella retroguardia del City, c’era anche un giocatore che è stato a un passo dal trasferimento all’Inter proprio nella stagione che è culminata con la prima Champions conquistata dai campioni di Inghilterra in carica.

Dall’Inter al City: con Guardiola ha vinto tutto

Il riferimento va ovviamente a Manuel Akanji, difensore svizzero, la cui storia rappresenta il più classico degli sliding doors nella storia del calciomercato. Nell’estate 2022, infatti, l’ex Borussia è stato molto vicino all’Inter. In scadenza con i gialloneri, Akanji era molto tentato dall’ipotesi nerazzurra, tanto da preferirla alle offerte di altri club.

La trattativa tra Borussia e Inter c’è stata. I nerazzurri volevano rinforzarsi in difesa con un calciatore di esperienza internazionale che potesse rappresentare da subito l’alternativa a Skriniar, il quale, in scadenza, poteva andare al PSG già in quella sessione di mercato per circa 50 milioni, ma l’Inter rifiutò perdendolo poi a zero qualche mese più tardi. Così Marotta non ha potuto soddisfare la richiesta economica del Borussia che si è opposto a una cessione in prestito.

Al posto di Akanji è arrivato Acerbi dalla Lazio, un acquisto che si è rivelato poi alquanto proficuo per l’Inter. Lo svizzero, invece, è passato al Manchester City per 20 milioni. Guardiola lo ha subito inserito tra i titolari al fianco di Ruben Dias e l’ex Dortmund ha ripagato ampiamente la fiducia del tecnico catalano. Un anno dopo il mancato trasferimento all’Inter, Akanji ha vinto tutto ovvero Champions, Premier League, Mondiale per Club, FA Cup, Supercoppa Europea e Community Shield in una stagione memorabile per il City.