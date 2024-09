Viene fatto fuori dal Liverpool: Ausilio fiuta un colpo pazzesco

Un calciatore potrebbe lasciare il Liverpool la prossima estate: Piero Ausilio fiuta un colpo incredibile dai Reds tra qualche mese

L’Inter si è concentrata soprattutto sul confermare tutti i big in rosa la scorsa estate e, pur senza grandi fondi a disposizione, è riuscita nell’impresa, trattenendo elementi essenziali per il gioco come Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Alessandro Bastoni, ma riuscendo anche a centrare un colpo interessante per il presente e per il futuro del club come Tomas Palacios, anche se ancora deve essere totalmente integrato nel gruppo nerazzurro.

La prossima entrata, però, gli interventi dovranno essere decisamente più strutturali sia in entrata, sia in uscita. Il percorso di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij potrebbe essere arrivato al termine, essenzialmente perché il loro contratto è in scadenza a giugno 2025, ma anche perché la loro età non è più in linea con i parametri di Oaktree e la proprietà americana ha tutta l’intenzione di puntare su profili giovani e di prospettiva.

La società aveva provato a coprire quella casella anche negli ultimi anni con profili come Bremer e Buongiorno, ma stavolta potrebbe guardare all’estero per rinforzare la rosa. Un calciatore nella rosa del Liverpool potrebbe fare proprio al caso dei nerazzurri e sta trovando ben poco spazio con la maglia dei Reds.

L’Inter pensa ancora a Quansah: il Liverpool può liberarlo la prossima estate

Il Liverpool è partito molto bene in Premier League, nonostante lo storico cambio in panchina, e si prepara a fare la voce grossa anche in Europa, senza lasciare nulla al caso. In difesa il riferimento principale resta Virgil van Dijk, che finora ha giocato tutte le partite, mentre è ancora poco lo spazio per Jarell Quansah, un talento dalle grandi caratteristiche tecniche e fisiche che sta facendo parlare tanto di sé sulla scena internazionale.

Il centrale, però, è sceso solo una volta in campo da titolare e, anche se è legato agli inglesi da un contratto fino a giugno 2027, potrebbe lasciare il club la prossima estate se non dovesse avere garanzie di giocare con maggiore continuità.

Quansah piace molto all’Inter, è considerato l’uomo ideale per essere schierato da centrale puro, nel cuore della difesa. Il suo costo, inoltre, è in linea con i parametri del club, visto che potrebbe partire per 20 milioni di euro. Se il minutaggio non dovesse aumentare, la pista va tenuta fortemente in considerazione.