Il momento nero di Lautaro all’Inter: soluzione drastica di Inzaghi

Il momento nero di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter continua, per diversi motivi: Simone Inzaghi è pronto ad attuare una soluzione drastica

L’Inter si è fermata a Monza con uno scialbo pareggio per 1-1, in cui la squadra ha messo in luce tutti i suoi difetti nella costruzione della rosa e in alcune alternative mancanti. I nerazzurri non sono quasi mai riusciti ad alzare il ritmo e, quando le cose si sono messe male, sono riusciti ad agguantare un punto solo grazie a un gol di Denzel Dumfries negli ultimi minuti.

Una delle note più stonate della serata è sicuramente quella che riguarda Lautaro Martinez. Il bomber argentino, che è stato trascinatore e il mattatore della scorsa stagione, non è ancora riuscito ad andare in rete in quattro giornate di Serie A, un dato decisamente atipico per le medie a cui ci ha abituato l’ex attaccante del Racing.

Il Toro ha vissuto un’estate decisamente complicata, tra la Copa America giocata con l’Argentina e l’arrivo per gli allenamenti ad Appiano Gentile solo dopo i primi di agosto. La sua condizione fisica, dunque, non può essere al top, anzi deve ancora trovare lo smalto che fatica ad arrivare. Ieri si è divorato un gol in testa e ha toccato molti meno palloni del solito, per poi essere sostituito ben prima del fischio finale. Simone Inzaghi, però, sa già come far tornare il capitano ai fasti di qualche mese fa.

Lautaro Martinez ha deluso anche contro il Monza: come lo gestirà Inzaghi

Alla finestra, ci sono due impegni molto importanti per la stagione dell’Inter, la prima giornata di Champions League contro il Manchester City e il derby contro il Milan, un impegno sempre molto sentito e particolare per tutti i tifosi e per la società. Viste le prestazioni di Lautaro, sta iniziando a montare il dubbio che l’argentino non meriti una maglia da titolare fino a che non avrà ritrovato la forma migliore.

In realtà, ci sono pochi dubbi sull’impiego del bomber da parte di Inzaghi. L’allenatore piacentino ha giocato come attaccante e sa che tutti i centravanti hanno periodi in cui è normale restare a secco. L’unico modo per sbloccarsi è ritrovare fiducia, occasioni e la condizione fisica in campo, per cui continuerà a puntare su di lui senza dubbi, anche se non è al 100 per cento.

Bisogna sottolineare anche che Lautaro è un leader imprescindibile per l’Inter, per cui tutti si aspettano che possa sostenere il gruppo anche attraverso il suo atteggiamento in campo.