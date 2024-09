Van Dijk all’Inter: contatti per firmare il precontratto a gennaio

Il capitano dei Reds, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, potrebbe approdare in Italia a zero: le ultime sull’Inter

L’occasione è di quelle ghiotte. La possibilità, mano a mano che passano le settimane e i mesi, potrebbe farsi via via più concreta. Siamo nel campo dei futuri svincolati di lusso, quel terreno in cui Marotta si muove con l’agilità di uno squalo in mare aperto.

Già specialista di tanti affari a parametro zero (da Calhanoglu a Taremi passando per Mkhitaryan, Onana e Zielinski la lista è in continuo aggiornamento), il Presidente dell’Inter ha già sondato il terreno per un big assoluto della Premier League.

Stiamo parlando niente di meno che di Virgil van Dijk, il capitano del Liverpool, colui che nel gennaio del 2018 fece scalpore a causa del prezzo pagato dai Reds per il suo trasferimento dal Southampton: 84,65 milioni di euro, con tanti addetti ai lavori impegnati a domandarsi se davvero fosse valsa la pena investire tutto quel denaro per un difensore.

Sul campo la risposta dell’olandese è stata inequivocabile: assolutamente ‘sì’. Protagonista di tante stagioni ad altissimo livello sotto la guida di Jurgen Klopp, il classe ’91 ha sofferto proprio l’addio, annunciato tra l’altro con tanti mesi di anticipo, del suo mentore. Il contratto in scadenza a giugno del 2025 è sì oggetto di discussione tra le parti, ma non si riuscirebbe – stando a quanto riportato dalla stampa inglese – a trovare un accordo.

Inter e Juve su van Dijk: è caccia al colpo grosso a ‘zero’

Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Givemesport‘, il difensore oranje inizia ad essere appetito ed appetibile sul mercato. Lo stallo nella trattativa per l’allungamento del contratto ha scatenato l’interesse di almeno due club italiani. Dell’Inter, ma anche della Juve.

Pur agevolati dallo scenario che prevederebbe un non pagamento del costo del cartellino, quello che potrebbe ostacolare il buon esito della trattativa per portare van Dijk in Italia è l’altissimo stipendio di partenza del giocatore.

Dall’ultimo prolungamento sottoscritto nell’agosto del 2021 infatti, il calciatore guadagna la bellezza di 13,5 milioni di euro annui. Ovviamente, con 33 primavere sulle spalle, difficilmente van Dijk oserà chiedere uno stipendio del genere, ma la base di partenza potrebbe essere comunque inavvicinabile per i due club italiani.

Ad ogni modo a gennaio Marotta potrebbe mettere sul piatto un ricco pre-contratto per il difensore, ammesso che arrivi il via libera di Oaktree che, nella sua prima sessione di calciomercato da proprietario dell’Inter, ha fatto capire benissimo di non gradire l’acquisto (anche a zero) di ultratrentenni con ingaggi alti.