Inzaghi lo ha chiesto alla dirigenza: in arrivo il suo pupillo

Rispunta nuovamente tra gli obiettivi dell’Inter un possibile rinforzo gradito a Inzaghi. L’allenatore nerazzurro lo ha già allenato in passato

Un pareggio inaspettato quello ottenuto dall’Inter a Monza. In un match con assenze importanti, i nerazzurri non sono riusciti a sbloccare il risultato nonostante l’evidente predominio territorio. Nel finale poi solo il gol di Dumfries ha evitato la debacle dopo lo 1-0 per i padroni di casa segnato da Mota.

Uno stop dunque imprevisto in una settimana in cui i nerazzurri sono attesi dai primi due big match della stagione contro Manchester City e Milan. Partite che si sarebbero potute affrontare con maggiore serenità con i tre punti a Monza, al cospetto di un avversario che i campioni d’Italia dovevano battere anche senza Calhanoglu, Barella e Bastoni.

Decisivo all’U-Power Stadium è stato Dumfries. Subentrato al 55′ a Darmian, l’esterno olandese è stato provvidenziale nel concretizzare l’assist di Carlos Augusto con uno dei suoi soliti inserimenti da destra. Un gol che arriva in un momento importante per Denzel, ormai prossimo al rinnovo con l’Inter.

Il rinnovo di Dumfries e l’alternativa chiesta da Inzaghi

Doveva essere uno dei cedibili in estate, considerata l’ormai prossima scadenza contrattuale al 2025 e, invece, è rimasto e ora è a un passo dal rinnovo. Dumfries è a un passo dal prolungare con l’Inter fino al 2027 con un ingaggio da 4 milioni a stagione. Ma Inzaghi vorrebbe anche un’altra alternativa a destra. Il nome giusto potrebbe essere quello di un esterno che il tecnico nerazzurro ha già allenato in passato.

Ci riferiamo a Manuel Lazzari. L’esterno destro della Lazio ha vissuto proprio con Inzaghi le sue migliori stagioni in biancoceleste, soprattutto nell’annata 2019-2020 nella quale la compagine capitolina ha insidiato il primato in classifica della Juve prima dell’interruzione del campionato per la pandemia. Con Sarri, invece, l’ex Spal ha avuto un rendimento altalenante, uscendo dai titolari.

Conoscendo già gli schemi di Inzaghi, Lazzari non avrebbe problemi ad adattarsi al 3-5-2 e ha tutte le caratteristiche (corsa, capacità di inserimento) per essere il sostituto ideale di Dumfries. Anche a livello di costi potrebbe essere un’operazione fattibile, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Da verificare, tuttavia, la volontà della nuova proprietà OakTree che si è già mostrata restia ad ingaggiare calciatori di esperienza.

In estate, infatti, l’Inter avrebbe potuto rinforzarsi in difesa con uno tra Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, entrambi svincolati. Con lo svizzero, in particolare, era già stato raggiunto l’accordo prima dello stop della proprietà che ha richiesto ai dirigenti di investire su calciatori giovani e di prospettiva come accaduto con Tomas Palacios. Lazzari è un classe 1993 e il prossimo 30 novembre compirà 31 anni, forse un pò troppi per il nuovo corso interista.