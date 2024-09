Sta tornando Perisic: trattativa avanzata

Il futuro di Ivan Perisic è ancora tutto da chiarire, ma l’ultima offerta potrebbe far saltare il banco per l’esterno offensivo: la trattativa è in stato avanzato

Non è possibile nominare Ivan Perisic senza parlare dell’Inter, per il percorso che ha riguardato il laterale offensivo e il club nerazzurro, indissolubili per tanti anni. Nonostante non fossero anni così felici, l’ex Wolfsburg ha sempre dato il suo contributo ed è riuscito a diventare un simbolo del club, nell’asse con Mauro Icardi e non solo.

Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, infatti, per lui è iniziata una splendida seconda parte di carriera come esterno sinistro a tutta fascia. Saltando avversari a ripetizione, servendo continuamente assist e trovando dei gol pesanti, è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore dei tifosi. Nel frattempo, è diventato anche un idolo per la Croazia, di cui è stato una colonna portante per un decennio.

Poi, ha lasciato i nerazzurri a parametro zero e ha deciso di proseguire la sua carriera con la maglia del Tottenham, ma lì ha subito un grave infortunio che ha condizionato inevitabilmente il suo percorso. L’ulteriore passaggio all’Hajduk Spalato non è andato come previsto: con Gennaro Gattuso le cose non sono affatto decollate, anzi i due hanno rotto praticamente subito, portando alla rescissione del contratto dell’attaccante.

Niente Inter per Perisic: avanza il PSV

Nelle scorse settimane, si è parlato anche di un possibile ritorno all’Inter dopo la frattura della tibia capitata a Tajon Buchanan in allenamento con il Canada durante la Copa America. La pista, però, è durata solo poche ore, visto che i nerazzurri hanno quasi subito dirottato le loro attenzioni su un nuovo braccetto di difesa, e alla fine è arrivato Tomas Palacios.

Non solo, perché non è arrivato nessun nuovo contratto per l’esterno croato, che fino a oggi è rimasto senza squadra e senza molti anni di carriera davanti. Nelle ultime ore, però, sta avanzando la possibilità che Perisic inizi una nuova avventura, questa volta in Olanda.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i dialoghi sono in corso tra le parti e l’ex Inter potrebbe presto firmare un contratto con il PSV. Gli olandesi rappresentano una pista molto interessante, anche perché giocano la Champions League e stasera affronteranno proprio la Juventus. La trattativa pare già in stato avanzato, vedremo se arriverà anche la firma nelle prossime ore.