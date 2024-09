L’Inter è l’ultima spiaggia: ‘cacciano’ anche i dirigenti

L’Inter potrebbe essere l’ultima spiaggia per cambiare le cose per il club: vorrebbero cacciare addirittura i dirigenti della big

Il campionato e la Champions League entrano nel vivo ed emettono le loro sentenze. L’Inter deve ancora capire quale possa essere il suo percorso, soprattutto in Europa, con un format completamente diverso rispetto al recente passato, e ancora tutto da capire. I tifosi e la società del Milan, invece, alle porte del derby, non sono così soddisfatti della piega che sta prendendo la stagione.

In campionato, la prima vittoria è arrivata con il netto 4-0 rifilato al Venezia, ma la prestazione in Champions League ha fatto tornare polemiche e critiche, sulla squadra e anche su Paulo Fonseca. Nonostante il vantaggio tra le mura amiche, il Liverpool ha preso in mano la partita e ha rimontato con la forza del gioco e dei suoi campioni. Nelle ultime ore, in molti mettono in discussione il futuro dell’allenatore, e ne chiedono l’esonero se il derby contro l’Inter non dovesse andare bene. In realtà, non sarebbe l’unico a rischiare.

Inter-Milan, Fonseca in bilico in caso di sconfitta: occhio anche alla dirigenza

Altri, invece, assolvono l’allenatore e danno gran parte della colpa alla dirigenza, che non sarebbe stata capace di supportare il suo lavoro e di prendere le scelte corrette, non solo nella scelta del tecnico, ma anche sul calciomercato.

Per questo, nelle ultime ore in tantissimi hanno inviato dei tweet sull’argomento e chiedendo in lungo e in largo un cambio di timone alla guida del Milan, senza assolvere nessuno.

Mi permetto di aggiungere , anche Fonseca domenica sera avrà la stessa sorte, l’unica cosa è che non immaginavo proprio che De Rossi venisse esonerato, considerando il bel mercato che avete fatto ….Forza Roma e forza Milan — MaldiMilan (@Roccoblocco) September 18, 2024

L esonero di Fonseca sarà quotato 1.1…ormai può essere che non passa domenica… — FrancescoCarrozzo (@FrCarrozzo) September 18, 2024

Se fonseca viene esonerato, cardinale deve avere le palle di licenziare moncada, Furlan e riportare Maldini e un ds serio. — AC Bilancio (@pioli_enjoyer_) September 18, 2024

Chiaro che in questo caso hanno messo Fonseca perché si fa andar bene qualsiasi cosa. Perché abbiamo letto i nomi di allenatori come Conte, Motta, De Zerbi… questi 3 dove sono andati hanno scelto loro il mercato. Minuziosamente. L’unico che sarebbe venuto uguale forse era Sarri. — Popolo Rossonero (@popolorossoner) September 18, 2024

Non solo Fonseca! Chi lo ha scelto non capisce niente e può sbagliare di nuovo! Azzerare la dirigenza — grazia cludi (@graziacludi) September 18, 2024

È evidente, dunque, come la sfida tra Inter e Milan possa essere decisiva per definire il futuro del club rossonero, anche se al momento non è possibile esaltarsi per ciò che si sta vedendo in campo.