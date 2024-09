Dilemma Pavard: le ultime novità e il dubbio di Inzaghi

Il derby si avvicina e Benjamin Pavard si candida per una maglia da titolare, ma la sua posizione all’Inter è in bilico: il dubbio di Inzaghi

Tra due giorni si giocherà il derby tra Inter e Milan e le due squadre ci arrivano in maniera decisamente diversa. I nerazzurri, nonostante il passo falso contro il Monza, hanno subito mostrato le loro qualità conquistando un punto importante contro il Manchester City in Champions League e reggendo il livello di una della squadre più forti d’Europa.

I rossoneri, invece, nonostante la reazione importante contro il Venezia, hanno perso contro il Liverpool e mostrato dei difetti strutturali importanti nella proposta di gioco e nella composizione del gruppo. La sensazione è che manchi la leadership necessaria per puntare a determinati obiettivi e in molti stanno puntando il dito contro Paulo Fonseca, che potrebbe essere esonerato in caso di ko contro i rivali di sempre.

Tornando al lato di Simone Inzaghi, però, c’è anche da parlare della situazione di Benjamin Pavard. L’Inter è assolutamente contenta del suo acquisto la scorsa estate dal Bayern Monaco, ma il suo rendimento non è stato, per certi versi, quello atteso. Le cose potrebbero cambiare presto nelle gerarchie dell’allenatore.

Pavard rischia di scivolare nelle gerarchie di Inzaghi: Bisseck recupera punti

Nella prima giornata di campionato, Inzaghi ha scelto di puntare su Bisseck come braccetto destro, ma le cose non sono andate così bene, visto che il tedesco ha aperto la strada al pareggio contro il Genoa. Contro il Manchester City, invece, il terzo di difesa ha messo in luce un’ottima prestazione, praticamente senza errori, e mostrando tutte le sue qualità nell’impostazione della manovra.

Gli ultimi sei mesi hanno dimostrato come l’ex Aarhus sia anche più incisivo di Pavard in fase offensiva, mentre deve ancora crescere in marcatura. Le gerarchie, però, ora non sono così nette, anche perché contro il Monza l’ex Stoccarda e Bayern non ha brillato. I due si alterneranno sempre in una stagione lunghissima e piena di impegni, ma ora non c’è più un titolare, né un sostituto, per cui Inzaghi valuterà le sue scelte volta per volta.

Contro il Milan, ad esempio, i principali candidati a comporre la catena di destra sono proprio il francese e Denzel Dumfries, ma non è detto che, ad oggi, se si dovesse giocare un match decisivo, non possa essere scelto Bisseck.