Inter, titolarissimo a rischio: il derby è appeso a un filo

Il Milan e l’Inter sono dunque pronte a darsi battaglia per un derby come al solito delicatissimo. Per i rossoneri, una sconfitta potrebbe aprire a una nuova crisi: ci sono già voci di ultimatum a Fonseca e di sondaggi per sostituti (Sarri, Allegri, Terzic, Tudor…).

Simone Inzaghi spera di poter schierare la formazione migliore e quindi di poter contate su un Lautaro in forma, su un Barella non eccessivamente affaticato dalla generosa prova contro il City e un Dimarco ristabilito dopo lo stop.

Contro il Milan dovrebbe tornare anche Arnautovic, che è stato fermo ai box per febbre per l’impegno contro il Manchester City. L’austriaco non è un nome da prendere in considerazione come titolare, ma potrebbe tornare utile come riserva. Per l’attacco, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Lautaro Martinez e Marcus Thuram (entrambi non hanno giocato l’intera partita contro il City).