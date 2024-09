Big out nel derby col Milan: Inzaghi esce allo scoperto

Archiviato l’ottimo pareggio in casa del Manchester City, in casa Inter si pensa al derby. Inzaghi parla delle condizioni di un big

È tempo di pensare al derby in casa Inter. Il grande pareggio in casa del Manchester City permette ai nerazzurri di avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro il Milan. Una sfida importante per gli uomini di Inzaghi per dare continuità a quanto visto in Inghilterra. Di fronte, però, c’è una squadra all’ultima spiaggia e per questo ci attendiamo una partita molto complicata per Lautaro e compagni.

Intanto alla ripresa degli allenamenti saranno valutate le condizioni di alcuni giocatori. E durante la conferenza stampa al termine di Manchester City si è soffermato sulle condizioni di un big in vista del derby. Parole molto chiare da parte del tecnico anche se bisognerà aspettare le prossime ore per capire se potrà essere a disposizione per la sfida contro il Milan oppure no.

Pochi giorni per preparare il derby e per valutare le condizioni dei giocatori. La prestazione di Manchester ha premiato le scelte da parte di Simone Inzaghi e il tecnico potrebbe presentarsi anche con un’altra rivoluzione contro il Milan. Molto dipenderà da come risponderanno i calciatori fino a domenica sera.

Inter-Milan, ci sarà nel derby? L’annuncio di Inzaghi

Il derby potrebbe vedere la presenza di Federico Dimarco. L’esterno ha saltato la trasferta di Manchester per un affaticamento ai flessori, ma Inzaghi nel post della sfida di Champions League ha tranquillizzato tutti: “Non prenderemo rischi, ma c’è assolutamente fiducia. Se sabato farà una buona rifinitura, allora sarà confermato. Oggi ha fatto un allenamento di scarico e le sensazioni sono assolutamente positive. Se continuerà così, allora ci potrà essere“. Parole che tranquillizzano i tifosi sulla presenza del loro idolo in una sfida molto sentita sia in campo che sugli spalti.

La decisione definitiva, comunque, sarà presa solamente a ridosso della sfida. La parola d’ordine è: non prendere rischi per non complicare ancora di più la situazione. Se il giocatore in questi giorni darà le giuste garanzie, allora lo vedremo almeno in panchina contro il Milan. Altrimenti si prenderà una nuova settimana per smaltire definitivamente il problema. La speranza da parte di Inzaghi, visto anche lo sforzo importante fatto da Carlos Augusto contro il Manchester City, è quella di averlo a disposizione per giocarsi l’arma Dimarco contro il Milan. Ma le certezze le avremo solamente sabato.