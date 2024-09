Super Barella a Manchester: offerta faraonica all’Inter

Un super Nicolò Barella mette in crisi il City di Pep Guardiola: tante squadre sognano di poterlo ingaggiare

In Inghilterra, dopo lo 0-0 tra Manchester City e Inter, molti giornalisti sportivi hanno elogiato la prestazione super di Nicolò Barella affermando che un interprete del genere potrebbe tranquillamente giocare titolare anche nella squadra allenata da Pep Guardiola…

In Champions il sardo si esalta. Da giocatore affidabile e generoso si eleva con estrema naturalezza in un profilo stellare. E anche stavolta, alla prima uscita nella nuova Champions allargata, l’ex Cagliari ha incantato con tocchi di prima, disimpegni eleganti e veroniche in faccia all’élite del calcio… Tante giocate sopraffine, ma anche tanta sostanza: corse, raddoppi, sponde, svelte intelligenti e interdizioni a centrocampo.

Barella è da sempre importante per l’Inter ma lo è ancora di più in partite complicate: quando a centrocampo si soffre con il pressing o il raddoppio, i compagni di squadra la danno a lui e l’ex Cagliari trova quasi sempre la soluzione giusta per sbrogliare la matassa…

Gioca bene e fa spesso scelte corrette, garantisce intensità, corsa e anche leadership. Nessun dubbio che il migliore in campo in City-Inter sia stato lui. E Guardiola lo sapeva che Barella avrebbe fatto la differenza: da anni (da prima della finale di Champions di due anni fa) lo corteggia da lontano. Ma il sardo è rimasto a Milano a collezionare prestazioni totali, di elevata qualità e di quantità.

L’interista vero che Guardiola vorrebbe al City

L’impressione è che Barella sia un interista vero. Gioca contento, dà sempre tutto. Ha anche smesso di sbracciare e sbuffare. Ha già rinnovato due volte il suo contratto e molti tifosi ancora ignorano chi sia il suo procuratore, sintomo che ha sempre messo i colori nerazzurri al primo posto e che si è sempre comportato con la massima serietà.

Dopo partite così è normale che Nicolò Barella si confermi come uno dei centrocampisti più apprezzati del calcio europeo. Ma non bisogna prestare attenzione a chi dice che avrebbe potuto indossare la maglia celeste del Manchester City invece di quella nerazzurra dell’Inter… Da tempo circolano vari retroscena riguardo alle richieste di Guardiola dopo la straordinaria prestazione del giocatore sardo nella finale di Champions League del 2023.

Anche quella partita, persa dall’Inter per un goal di Rodri da fuori area, vide Barella distinguersi per grinta, impegno, intelligenza tattica e versatilità. E di nuovo Guardiola e Begiristain, direttore sportivo del City, avevano preso in considerazione l’idea di un affondo. Ma se un’offerta fosse arrivata, l’Inter avrebbe rifiutato, così come fece con quella del Newcastle.

Tutti vogliono il super Barella che splende in Champions

L’addio di Gundogan, trasferitosi al Barcellona, e la possibile partenza di Bernardo Silva, a lungo corteggiato dal PSG, nel 2023 avevano aperto la porta a un potenziale assalto su Barella da parte dei Citizen. Ma il sardo non ha mai pensato di lasciare l’Inter, così come confermato dal rinnovo di contratto arrivato l’autunno scorso.

Anche altre grandi squadre (Liverpool, Real e Bayern Monaco) avevano chiesto informazioni sul centrocampista classe 1997. La sua priorità è sempre stata quella di continuare a indossare la maglia nerazzurra. Continuando all’Inter, Barella ha dimostrato ancora il suo valore. E ora ha affrontato di nuovo il Manchester City in una sfida che i tifosi ricorderanno a lungo come una delle sue migliori prestazioni.

Nicolò Barella è un giocatore fondamentale per l’Inter e per l’intero calcio italiano. Non può non essere ammirato. Ecco perché Pep Guardiola non ha mai nascosto la sua stima per il giocatore. Se City non dovesse subire pesanti penalizzazioni dalla Football Association (il processo è partito…) e Guardiola dovesse rimanere sulla panchina dei Citizens, non è escluso che il tecnico catalano possa di nuovo chiedere al suo club di provarci per il sardo. Per l’Inter, Barella è ormai un simbolo. Servirebbe una proposta davvero irrefutabile per farla vacillare. Anche Barella stesso non sembra intrigato dalla Premier: a Milano sta benissimo ed è interista dentro… Ma c’è poi chi non esclude che per Barella siano possibili super proposte pure dall’Arabia.