Anche l’Inter sull’ammazza big: affare da 18 milioni

Era già successo contro Juventus e Milan, è toccato anche all’Inter. Dany Mota colpisce tutte le big sul suo cammino ed è in crescita, sul mercato vale già 18 milioni

Sarebbe potuta essere la notte del sorpasso e del consolidamento, sfruttando un vantaggio sordo donato dalla Juventus reduce dal pareggio di Thiago Motta contro l’Empoli. Eppure, lì davanti, s’è subito stagliato il Napoli dell’ex Antonio Conte a far capire che questa Inter non sarà sola nella lotta allo Scudetto e non sarà affatto assecondata dalle proprie debacle.

Eppure non è stato certo questo fattore mentale ad aver influito sul magro pareggio ottenuto dagli uomini di Simone Inzaghi sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium lo scorso weekend. Piuttosto, avranno contribuito alcune scelte tecniche comunque tutt’altro che discutibili visto l’impegno con il Manchester City. Denzel Dumfries ci ha messo del suo offrendo la zampata decisiva che ha rimesso in piano la sfida, ma il grande problema è saltato fuori nel momento in cui Alessandro Nesta ha voluto schierare Dany Mota come riferimento offensivo nel corso del secondo tempo.

Il centravanti portoghese con origini lussemburghesi, era appena rientrato da un lieve infortunio ed aveva desiderato ardentemente fare rientro proprio contro una grande squadra. In grande stile, insomma. Promessa rispettata perché grazie a lui il Monza ha potuto arrestare la corsa dei campioni d’Italia uscenti e strappare un punto che vale oro, grazie ad un colpo di testa sovrastante l’impotente Benjamin Pavard, a due passi da Yann Sommer.

Mota spacca ancora le sfide con le big, Inter da vittima ad osservatrice di mercato

Il gol di Mota non è soltanto il gol del Monza: sotto una luce meramente personale, il portoghese ha infatti messo a segno un record incredibile. Decima rete in Serie A e prima di testa, questo è certo, ma quel che pesa davvero è il fatto di aver messo i bastoni fra le ruote all’ennesima big del nostro campionato.

Prima dell’Inter, infatti, sia Juventus che Milan erano state vittime della sua fame. Un segno del destino che inevitabilmente lo avvicina anche a discorsi di mercato non tanto fantascientifici che potrebbero colorare la prossima estate di nuove sfumature. Mota vale infatti almeno 18 milioni di euro ed il suo valore sarebbe destinato a crescere laddove dovesse continuare ad incidere con efficienza chirurgica nelle partite che contano. Tanto più se dovesse diventare proprio una costante. Così l’Inter sembrerebbe aver già messo gli occhi su di lui.