L’Inter e il colpaccio dal Liverpool: ‘sconto’ da 22 milioni

L’Inter non ha dubbi ed è pronta a entrare in gioco per un calciatore molto importante del Liverpool: c’è uno sconto da 22 milioni

I difetti dell’Inter non emersi nel match di campionato contro il Monza, ma ora è il momento di ripartire alle porte del derby contro il Milan e per farlo i nerazzurri sono pronti a dare il massimo nella stracittadina, che è andata a senso unico nelle ultime stagioni. Per il futuro, però, ci saranno diversi cambiamenti da mettere in atto, a partire dalla difesa.

I contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij andranno a scadenza a giugno 2025 e la dirigenza, su indicazione della società, sembra avere tutta l’intenzione di aprire un nuovo ciclo e di portare a Milano calciatori piuttosto giovani, in grado di rappresentare una certezza per le prossime stagioni.

Sono tanti i profili già in via di valutazione per il prossimo giugno e di sicuro un investimento è stato già previsto per quella zona di campo – i calciatori a rianimare Appiano Gentile potrebbero anche essere tuo. Per questo motivo, Marotta e Ausilio seguono con grande attenzione un calciatore che non sta trovando spazio al Liverpool e che potrebbe svoltare la retroguardia dell’Inter.

L’Inter può affondare il colpo dal Liverpool: occhio alla situazione di Joe Gomez

L’arrivo di Arne Slot ha portato nuove certezze e nuove gerarchie per il Liverpool, che aveva trovato grande continuità nella prima parte di stagione, prima di perdere contro il Nottingham Forest tra le mura amiche. I Reds restano comunque tra i principali pretendenti alla conquista della Premier League e cercheranno di lottare fino alla fine per quest’obiettivo.

Anche in difesa, il nuovo allenatore ha scandito delle gerarchie ben chiare e i centrali titolari sono Fofana e van Dijk, in grado di garantire fisicità e grande efficacia nell’uno contro uno difensivo. Joe Gomez, che agli ordini di Jurgen Klopp era stato un elemento molto importante, ancora non ha giocato neanche un minuto, scivolando nella posizione di quarta scelta.

Non è più giovanissimo, ma ha comunque tanti anni di carriera davanti e potrebbe fare la fortuna di chiunque dovesse acquistarlo la prossima estate. Ora la sua valutazione è scesa attorno ai 20 milioni di euro, ma in passato era arrivato a valere addirittura 42 milioni, per cui sarebbe un affare a queste condizioni. All’Inter potrebbe giocare da centrale puro, ma anche da braccetto di destra.