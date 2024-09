Via libera al trasferimento all’Inter: torna in Serie A a gennaio

L’Inter prepara il grande colpo per gennaio: l’ex è pronto a fare ritorno, Marotta stavolta si è superato

Dopo la convincente prestazione contro il Manchester City, l’Inter è pronta a rituffarsi sul campionato, con il Derby della Madonnina dietro l’angolo. Il match contro il Milan per dare continuità al buon inizio, in attesa di novità rilevanti dal calciomercato.

Nel mese di gennaio l’Inter ha intenzione di fare la voce grossa in sede di mercato. Il lavoro certosino portato avanti da Beppe Marotta non è finito qui: i nomi, per inizio 2025, sono molteplici. Dall’attacco, reparto nel quale qualcosa in uscita dovrebbe muoversi.

Già nel mese di agosto sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa sono stati ad un passo dal salutare la Milano nerazzurra. L’austriaco è – come l’argentino – in scadenza il 30 giugno 2025 ma per lui non sono arrivate proposte convincenti. Tutto rimandato alle prima settimane dell’anno nuovo quando qualcosa potrebbe accadere.

A tal proposito, poi, in entrata rimane sempre viva l’opzione Berardi: l’attaccante del Sassuolo è uno dei maggiormente attenzionati dal presidente dell’Inter. Marotta sta però già valutando un altro colpo, stavolta nelle retrovie, che potrebbe fare ritorno in Serie A nel mese di gennaio. Una vecchia conoscenza del calcio italiano in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione: ora i tifosi sperano nella firma, può accadere davvero.

Inter show: via al ritorno, ecco l’offerta

L’indiscrezione viene riportata dal quotidiano ‘The Sun’ che sostiene come l’inter sia in primissima fila per uno dei talenti della Premier League. Già protagonista per anni in Italia, potrebbe fare il suo ritorno in Serie A per vestire la casacca nerazzurra. L’affare è in discesa.

Takehiro Tomiyasu potrebbe essere un nuovo calciatore dell’Inter, il primo del 2025. Il quotidiano britannico sostiene come i nerazzurri – in pole position rispetto a Juventus e Napoli – siano i favoriti per la firma del giapponese nel mese di gennaio. Viene riferito come Arteta parrebbe aver dato il via libera alla cessione del difensore che a questo punto, infortunatosi al ginocchio, rischia di non trovare più spazio coi ‘Gunners’. Il club londinese arriverebbe a chiedere comunque una cifra molto importante per il duttile difensore, schierabile sia al centro che sulla corsia destra della retroguardia di Inzaghi.

25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro, per vedere Tomiyasu varcare le soglie di Appiano Gentile e aggiungersi alla già competitiva rosa in mano a Simone Inzaghi. Un’eventualità che potrebbe quindi decollare nelle prossime settimane, con la dirigenza campione d’Italia che lavorerà in tal senso. Tomiyasu, classe ’98, è reduce da 30 presenze con 2 gol e 3 assist vincenti nell’ultima stagione con la maglia dell’Arsenal.