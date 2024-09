Offerta da capogiro, Barella pronto a dire addio: tifosi gelati

Il centrocampista azzurro, fresco di rinnovo di contratto, incassa le lusinghe del top club europeo: l’offerta è monstre

Intoccabile. Come Lautaro. Incredibile, come lo stesso giocatore argentino, col quale non a casa condivide la durata del rinnovo contrattuale. Nicolò Barella è il fiore all’occhiello dell’Inter, il simbolo italiano di una squadra che mantiene la sua componente identitaria italiana in alcuni suoi componenti chiave: il giocatore sardo, come detto, ed Alessandro Bastoni, altro esponente di quella linea azzurra che Marotta ha preteso diventasse la spina dorsale della rosa meneghina.

Corteggiato da anni soprattutto dalle ricche società di Premier League, l’ex Cagliari ha sempre mantenuto la parola data: voleva e vuole restare all’Inter a vita, e così sara. Per lo meno relativamente a ciò che è stato messo nero su bianco. Contratto fino al 2029 firmato lo scorso 11 giugno, stipendio da 6,5 milioni di euro annui come si conviene ai big, e tanti saluti a chi aveva sognato di strappare il giocatore alla Beneamata.

Peccato che nel calcio, si sa, talvolta anche i desideri condivisi da ambo le parti possono subire una brusca frenata. Possono frantumarsi di fronte ad offerte irrinunciabili, sia per il calciatore che per le casse del club. Questo è il possibile scenario che attende l’Inter e il nazionale azzurro nella prossima estate, quando la big britannica intende sferrare l’attacco decisivo per il suo cartellino.

Barella in Premier, offerta shock: tifosi in ansia

Come riferito dalla testata ‘Calciomercatotv.it’ infatti, il Manchester United, dopo aver inseguito anche Lautaro Martinez negli ultimi anni, avrebbe deciso di rompere gli indugi per il campione nerazzurro. In vista di quella che sarà l’ennesima rivoluzione di mercato prevista per il prossimo luglio, i Red Devils intenderebbero mettere sul piatto cifre importanti per il titolarissimo di Inzaghi.

Si parla di qualcosa come 75 milioni di euro per il solo cartellino, con una proposta di ingaggio che andrebbe a sfiorare, se non a superare, i 10 milioni di euro all’anno. Marotta ha sempre dichiarato l’assoluta incedibilità del suo giocatore, ma di fronte a tali proposte anche l’abile dirigente meneghino potrebbe vacillare.

Barella potrebbe essere il colpo top di un mercato che, a meno di improbabili exploit della squadra inglese nella stagione in corso, che potrebbe vedere l’arrivo all’Old Trafford di un nuovo allenatore. Si parla di Massimiliano Allegri, di Jurgen Klopp, perfino di Roberto De Zerbi.

La big inglese è intenzionata a porre fine al dominio dei rivali cittadini con una campagna acquisti che avrebbe nell’ingaggio del calciatore sardo il suo manifesto principe. I tifosi nerazzurri tremano al solo pensiero di dover rinunciare ad uno dei profili più rappresentativi del club.