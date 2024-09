Inzaghi fa saltare subito tre teste: ad Udine triplo cambio

Archiviata la delusione per la sconfitta nel Derby, l’Inter prepara il prossimo match con l’Udinese. Attese novità di formazione

Una sconfitta deludente da superare in fretta quella subita dall’Inter nel Derby contro il Milan. Il gol di Gabbia nel finale ha regalato ai rossoneri una vittoria che mancava, nella stracittadina, da due anni. Per l’Inter, invece, è svanita l’opportunità di centrare uno storico record di sette vittorie di fila.

Non è stata certo questa la preoccupazione di Inzaghi a fine partita. L’allenatore nerazzurro ha esternato tutta la sua delusione per aver assistito a una prestazione ben al di sotto delle aspettative, con la squadra che è sembrata stanca, svuotata e incapace (se non nella parte finale del primo tempo) di impensierire un Milan ordinato in difesa e agevolato nelle ripartenze.

Restano tre partite da disputare per l’Inter prima della pausa per le Nazionali di ottobre. Si comincia da quella in programma sabato 29 settembre, alle 15, a Udine contro i bianconeri di Runjaic, protagonisti di un buon inizio di campionato con il secondo posto a un punto di distanza dal Torino capolista.

Potrebbero esserci novità nella formazione titolare che Inzaghi schiererà al Blue Energy Stadium. In difesa, Bisseck può sostituire Pavard. Prestazione insufficiente per il francese nel Derby, costantemente in difficoltà con Abraham e sorpreso da Pulisic nell’incursione palla al piede dell’attaccante rossonero da cui è scaturito il gol del vantaggio del Milan.

🚨TEGOLA BARELLA

Gli esami strumentali hanno riscontrato una “distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. 🤞L’Inter punta a recuperarlo per la sfida con la Roma del 20 ottobre#Inter #Barella pic.twitter.com/DjJSxWK4x9 — Interlive (@interliveit) September 24, 2024

Inter, le possibili novità di formazione a Udine

A centrocampo tornerà titolare Frattesi, al posto di Barella, fuori per l’infortunio muscolare almeno fino alla pausa. Scalpita anche Zielinski, destinato a prendere il posto di un MKhitaryan tra i peggiori domenica scorsa. Possibile novità anche in attacco con Taremi al posto di Thuram ad affiancare Lautaro Martinez, ancora senza gol tra Serie A e Champions League.

A Udine, l’Inter deve evitare la terza partita consecutiva senza vittorie in campionato, un’anomalia nelle ultime stagioni dei nerazzurri. Oltreché per riscattare il ko con il Milan, un eventuale successo contro i friulani rappresenterebbe il miglior viatico per affrontare la sfida di Champions League di martedì prossimo contro la Stella Rossa. Altra partita che Lautaro e compagni non possono sbagliare, considerato come i campioni di Serbia, insieme allo Young Boys e allo Sparta Praga, siano tra gli avversari più deboli tra le 8 squadre da affrontare nel girone.

Il trittico di impegni pre pausa per l’Inter si concluderà sabato 5 ottobre contro il Torino a San Siro. Partita che evoca bei ricordi tra i tifosi nerazzurri che, lo scorso 28 aprile proprio al termine di Inter-Torino, festeggiarono lo Scudetto della seconda stella con il bagno di folla al passaggio del pullman scoperto tra le vie di Milano.