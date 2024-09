Inzaghi esulta: torna prima del previsto, c’è la data

L’Inter prepara la prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Per Inzaghi è arrivata una buona notizia. Sta per rientrare

Prosegue la preparazione dell’Inter per il prossimo match di Serie A in programma sabato prossimo, alle 15, contro l’Udinese in trasferta. Una sfida nella quale non sono ammessi ulteriori passi falsi dopo il pareggio in rimonta di Monza e la sconfitta contro il Milan nel Derby.

Il ritorno alla vittoria permetterebbe all’Inter di affrontare con più serenità le ultime due sfide che restano prima della pausa per le nazionali di ottobre contro Stella Rossa e Torino. Non solo, un eventuale successo porterebbe i nerazzurri provvisoriamente in vetta alla classifica, in attesa degli impegni delle rivali nel weekend.

A Udine, Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella, fermato da un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare le prossime tre partite. Rientro previsto per il centrocampista dopo la pausa nella trasferta all’Olimpico con la Roma. Barella sarà sostituito da Frattesi. Possibili altre novità di formazione, l’inserimento di Zielinski al posto di di Mkhytarian e di Taremi che si candida a una maglia da titolare in attacco.

Inter, una buona notizia per Inzaghi: sta per rientrare

A proposito di infortunati, nelle scorse ore è arrivata una buona notizia per Inzaghi. Tajon Buchanan potrebbe rientrare prima del previsto. L’esterno canadese si è infortunato con la nazionale canadese in Copa America lo scorso giugno, fratturandosi la tibia.

Operato negli Usa, Buchanan ha svolto le terapie per il recupero durante il ritiro estivo ad Appiano Gentile. Filtra grande ottimismo sulle sue condizioni. Il canadese potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo durante la pausa di ottobre e, successivamente, rientrare anche tra i convocati di Inzaghi dopo aver terminato il programma di riatletizzazione post infortunio. Possibile una sua convocazione per Roma-Inter del 20 ottobre.

Per sopperire all’assenza di Buchanan, l’Inter ha acquistato nella sessione estiva di calciomercato il difensore Tomas Palacios. Finora Inzaghi non gli ha concesso nemmeno un minuto. L’argentino, peraltro, non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocabili per i match di Champions League in cui è rientrato, invece, Buchanan che, a recupero ultimato, potrà essere utilizzato dalla partita della terza giornata del girone che opporrà l’Inter allo Young Boys.

Acquistato a gennaio dal Bruges, Buchanan ha totalizzato dieci presenze con l’Inter senza mai partire da titolare. In una di queste è arrivato l’unico segnato in nerazzurro nello 0-5 di Frosinone. Vedremo se Inzaghi gli concederà più spazio nella miriade di impegni che attendono l’Inter nella parte finale del 2024 tra Serie A, Champions e Coppa Italia.