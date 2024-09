Salta subito una testa, Inzaghi non ha dubbi: lo fa fuori

Il tecnico piacentino, finito sotto accusa dopo il derby perso, corre ai ripari: contro l’Udinese il big resterà fuori

Il mondo capovolto. Proprio la partita che avrebbe dovuto – e potuto, alla luce dei risultati delle dirette avversarie – lanciare l’Inter in testa alla classifica infliggendo un duro colpo al Milan, si è trasformata in un clamoroso boomerang. L’inopinata sconfitta al cospetto dei rivali cittadini, arrivati alla sfida in condizioni di forma e di morale a terra, è stata una sorta di shock per il mondo nerazzurro.

Basti pensare che perfino un totem come Simone Inzaghi, glorificato fino a qualche minuto prima della stracittadina per via dell’ottima prestazione messa in campo a Manchester contro il City, è finito sul banco degli imputati. Più del tecnico però, che pure ha tentato di raddrizzare la barca nel secondo tempo sostituendo tutti i centrocampisti, sono alcuni giocatori ad esser finiti nel mirino della critica per la prova oggettivamente opaca messa in campo in una delle partite più importanti dell’anno.

Tralasciando il discorso relativo a Lautaro Martinez, ancora a secco ma comunque autore di un’ottima gara impreziosita dall’assist per il temporaneo pareggio di Federico Dimarco, altri hanno deluso le aspettative di Inzaghi e di tutto lo staff tecnico. Per uno di questi, una colonna del centrocampo meneghino, è in arrivo un turno in panchina nella prossima gara contro l’Udinese.

Inzaghi non guarda in faccia a nessuno: il big va fuori

Protagonista in negativo in occasione del primo gol del Milan, quello firmato da Christian Pulisic dopo 10′ di gioco, con una banale palla persa dopo uno stop di petto, Henrikh Mkhitaryan è stato tra i più deludenti nella sfortunata serata di San Siro. Nonostante un altro intoccabile del centrocampo – Nicolò Barella – sarà costretto a restare fuori fino alla prossima sosta per una distrazione al retto femorale della coscia destra, Inzaghi vuole lanciare un segnale ben preciso.

L’ex Manchester United dovrebbe finire in panchina nella prossima impegnativa gara dei Campioni d’Italia contro un’Udinese che avrà tanta voglia di riscatto dopo la netta sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma. A questo punto, nelle intenzioni dell’allenatore ex Lazio, dovrebbe esserci spazio per Piotr Zielinski e Davide Frattesi, candidati a sostituire il giocatore sardo e l’ex Roma nello scacchiere tattico della prossima giornata.

Non è ovviamente da escludere che Mkhitaryan, sulla scorta di ciò che già faceva spesso con Mourinho a Roma, possa rivelarsi un’utilissima arma dalla panchina a partita in corso. Per ora però, dovrebbe accomodarsi in panchina al fischio d’inizio del match del Bluenergy Stadium.