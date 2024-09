Inzaghi guida due bolidi: le auto del tecnico dell’Inter

Vi sveliamo che auto guida Simone Inzaghi. Un garage con vari modelli quello dell’allenatore nerazzurro. Uno vi sorprenderà

Obiettivo riscatto per l’Inter nella trasferta di sabato prossimo contro l’Udinese. Dopo la deludente sconfitta nel Derby con il Milan, ci si attende un’immediata risposta da parte dei Campioni d’Italia, reduci da una settimana senza vittorie tra Serie A e Champions League, un’anomalia assoluta considerando il rendimento della scorsa stagione.

Non è affatto piaciuta, ovviamente, a Simone Inzaghi la prestazione dei suoi nel Derby. L’allenatore nerazzurro ha evidenziato come la squadra sia apparsa svuotata e stanca, agevolando ulteriormente un avversario più ispirato e in serata.

La settimana piena di allenamenti ad Appiano Gentile senza partite di coppa sarà stata alquanto gradita a Inzaghi che ha potuto preparare al meglio l’ormai imminente ritorno in campo a Udine.

Chissà quale auto avrà utilizzato Inzaghi per recarsi da Milano al centro sportivo nerazzurro. Di certo una più sobria di quella sfoggiata da Nicolò Barella, immortalato, la scorsa estate, all’ingresso di Appiano Gentile con una Lamborghini Revuelto color viola dal valore di 515mila euro.

Le auto di Simone Inzaghi, c’è anche una sorpresa

Simone Inzaghi guida una Volvo XC90, uno dei SUV top di gamma del marchio svedese, presente sul mercato sia in versione endotermica che ibrida plug-in. Un’auto potente che, nel modello con motore elettrico con circa 70 km di autonomia in questa modalità, può spingersi anche fino a 455 cavalli con una velocità massima limitata a 180km/h. Recentemente il SUV ha avuto un restyling a 10 anni dal debutto sul mercato. Il prezzo di listino parte da 81mila euro.

Inzaghi possiede la versione ibrida plug-in della Volvo XC90, ricevuta in occasione della firma del primo contratto con l’Inter avvenuta nel 2021. All’epoca, il marchio automobilistico svedese era uno degli sponsor dell’Inter.

Quando allenava la Lazio, Inzaghi è stato visto al volante di un altro SUV più potente di quello della Volvo ovvero una Porsche Cayenne, unico modello a ruote alte del leggendario marchio teutonico. Un’altra auto di grande potenza (può superare i 700 cavalli) e dal prezzo notevole che supera con l’attuale modello base i 100mila euro.

Volvo, Porsche e, infine, una sorpresa nel garage di Inzaghi. Come riporta Gazzetta.it, infatti, l’allenatore interista si muove nel traffico cittadino con il modello per eccellenza per districarsi al meglio tra code e trovare parcheggio più facilmente. Ci riferiamo alla Smart ForTwo, la piccola auto che ha segnato un’epoca tra le citycar per il suo design e l’abitacolo riservato a due persone.

Epoca che è terminata recentemente. Lo scorso luglio, infatti, è stato consegnato l’ultimo esemplare della ForTwo che non è più commercializzata. Smart, infatti, produce adesso una nuova linea di SUV elettrici dalle dimensioni ben più imponenti della piccola (e mitica) utilitaria che ancora vediamo comunque in giro per le nostre città.