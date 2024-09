Svolta a sorpresa per Darmian: l’opzione nel contratto cambia tutto

Il futuro di Matteo Darmian dovrà essere deciso nei prossimi mesi, ma c’è un’opzione nel contratto del terzino che potrebbe indirizzare le cose

Matteo Darmian è un elemento imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi, un uomo di cui i nerazzurri non possono proprio fare a meno negli equilibri di squadra. Arrivato in sordina dopo alcune esperienze non proprio positive, il laterale è diventato man mano sempre più importante prima per Antonio Conte e poi per il tecnico di Piacenza, che l’ha anche promosso a titolare in luogo di Denzel Dumfries.

Ordinato e con un gran senso della posizione, non garantirà spinta o qualità estrema dal lato destro di campo, ma risulta sempre un elemento piuttosto prezioso per la capacità di coprire più ruoli e perché spesso garantisce copertura alle spalle ai compagni, permettendo al braccetto di salire e diventare immarcabile da quel lato.

Insomma, l’Inter non può fare a meno della sua affidabilità e difficilmente le cose cambieranno nel prossimo futuro, anzi è sempre più probabile che con tutti gli impegni in calendario diventi sempre più indispensabile nello scacchiere dei nerazzurri tra i confini italiani come in Europa. Nonostante tutti siano proiettati sul campo, però, c’è anche da pensare al futuro dell’ex Manchester United e c’è una direzione ben chiara in tal senso.

Il futuro di Darmian si tinge ancora di nerazzurro: spunta l’opzione nel contratto

Se si guarda ai meri dati contrattuali, l’attuale accordo con Darmian scadrà a giugno prossimo. In ogni caso, è veramente difficile che il calciatore saluti già tra pochi mesi, anzi allo stato attuale delle cose, è la chance meno probabile. L’Inter, infatti, ha un’opzione per allungare di un altro anno la permanenza del laterale e probabilmente la eserciterà, portando la scadenza a giugno 2026.

In realtà, il progetto è anche più ampio. Se Darmian dovesse continuare a dare le garanzie attuali e dunque se Marotta e Ausilio dovessero continuare a puntare su di lui, è probabile che il terzino decida addirittura di chiudere la carriera in nerazzurro, quindi con un rinnovo di contratto ad hoc.

Anche Javier Zanetti ha speso spesso parole al miele nei confronti del calciatore, molto apprezzato anche per l’atteggiamento fuori dal campo e nello spogliatoio, oltre che sul rettangolo di gioco. L’amore tra l’Inter e Darmian, quindi, è destinato ad andare avanti, a meno di nuove svolte improvvise.