È successo ad Appiano: “Out domani”. Inzaghi sul ‘terremoto’ Curva Nord

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro la Stella Rossa: occhio alle parole sul caos Curva Nord

Non sono ore semplici per l’Inter, che si sta avvicinando al match di Champions League contro i serbi della Stella Rossa, ma deve anche fronteggiare il blitz e gli arresti per l’inchiesta ultras, destinati a cambiare per sempre i rapporti dei club con il tifo organizzato. Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa, parlando anche di questo argomento.

“La società sa che c’è un’indagine in corso e ci ha chiesto di non dire nulla su quanto accaduto”, ha subito precisato. Si è concentrato, quindi, sul campo e ha annunciato anche il rinnovo di Denzel Dumfries, ormai sempre più vicino alla fumata bianca. Ancora, ha spiegato il momento della difesa, visti i tanti gol subiti rispetto allo scorso anno: “È un elemento importantissimo. Ha ragione Frattesi quando dice che ci sono dei principi e poi ci sono momenti in cui la squadra deve ricompattarsi di più. Questo sabato si è rivista l’Inter, ma l’avevo già vista col City, con l’Atalanta e il Lecce. Non dobbiamo concedere nulla. L’anno scorso abbiamo concesso credo gli stessi XG, probabilmente è un momento in cui dobbiamo prestare ancora più attenzione”.

Intanto, se sull’impiego di Frattesi regna ancora l’incertezza, Inzaghi ha precisato che Zielinski e Dumfries saranno in campo dal primo minuto, portando avanti un turnover certosino che dovrà persistere per tutta la stagione.

Il siparietto ad Appiano Gentile tra Dimarco e Thuram

Intanto, nonostante le recenti difficoltà, gli animi restano piuttosto distesi ad Appiano Gentile. Federico Dimarco ha scherzato con Marcus Thuram e gli ha tirato una pallonata.

Il francese, il primo a creare sempre un clima sereno, ha fatto finta di cadere dolorante e il terzino gli ha risposto: “Basta, out domani!”.

Un momento carino tra due ragazzi che stanno trascinando l’Inter in quest’inizio di stagione e cercheranno di farlo anche alla seconda giornata di Champions League, dopo aver ben figurato contro il Manchester City.