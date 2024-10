Dalla Juve all’Inter, la rivelazione di mercato lascia tutti di stucco

Una rivelazione di mercato che stupisce quella emersa nelle scorse ore. Coinvolte Juventus, Inter e un top player

E’ ricca di colpi di scena la storia del calciomercato. Tanti gli affari dati per conclusi poi sfumati in extremis, altrettanti quelli arrivati all’improvviso quando nessuno se lo aspettava. Che dire poi degli autentici tormentoni che si trascinano per settimane per poi svanire in un nulla di fatto.

Non è affatto raro che di trattative e possibili affari che non si sono concretizzati si hanno notizie a distanza di anni da quando giocatore e club sono stati vicini a unirsi. A rivelarle, il più delle volte, sono gli stessi protagonisti quando rievocano i fatti salienti delle loro carriere, spesso contrassegnate da episodi che avrebbero potuto cambiarle nettamente.

Una conferma ulteriore, in tal senso, arriva dal retroscena che è stato svelato da un calciatore che è stato protagonista in Serie A per tre anni, vincendo altrettanti Scudetti. Un brasiliano che aveva le sue caratteristiche peculiari nella velocità e nella propensione al dribbling. Chi è ? Lo scoprirete subito.

Poteva andare all’Inter, il retroscena di mercato è sorprendente

Il calciatore protagonista di questa vicenda di mercato è il brasiliano Douglas Costa. Lo ricorderete tutti con la maglia della Juventus, acquistato, nell’estate 2017, dopo aver militato per due stagioni nel Bayern Monaco di Guardiola. Ebbene l’attaccante brasiliano poteva diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Lo ha svelato lui stesso in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Decisivo per il suo approdo in bianconero, l’apporto di un suo ex compagno di squadra alla Juve e nella nazionale brasiliana. “Eravamo in ritiro con il Brasile – rivela Douglas Costa – e confidai ad Alex Sandro che lo avrei raggiunto in Italia. Ero in contatto con l’Inter. Lui mi voleva alla Juve e nel giro di un minuto mi fece chiamare dall’allora d.s. Paratici.”

Il resto della storia lo conosciamo tutti. All’epoca la coppia formata da Paratici e dall’attuale presidente dell’Inter, Beppe Marotta, dominava sul mercato italiano e non solo. Tanti i grandi calciatori portati alla Juve con l’apice raggiunto nel 2018, quando la Juve prese Cristiano Ronaldo dal Real Madrid.

Alla Juve, Douglas Costa ha vinto tre campionati, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con Allegri e Sarri in panchina. Nell’ottobre 2020 torna in prestito al Bayern Monaco e, successivamente, in un altro suo ex club, il Gremio in Brasile. Nel 2022 si concede un’esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy. Ora continua a giocare a 34 anni appena compiuti con il Sydney FC in Australia, stessa squadra in cui ha terminato la carriera Alex Del Piero.