Inter-Stella Rossa 4-0, bufera su Dumfries: “Può smetterla di farsi umiliare”

Dumfries e Carlos Augusto i peggiori in campo della sfida di Champions contro la Stella Rossa vinta in maniera netta dall’Inter

L’Inter ha sconfitto con un netto 4-0 la Stella Rossa nella seconda giornata della fase a girone unico della Champions. I nerazzurri di Inzaghi salgono così a 4 punti in classifica. Migliori in campo Mkhitaryan, Arnautovic (criticato ingiustamente nel primo tempo) e Mehdi Taremi autore di due assist e un gol – il primo in nerazzurro – su rigore ‘lasciatogli’ da Lautaro.

Insufficienti sono stati solo i due esterni, Carlos Augusto e Denzel Dumfries. L’olandese è stato subissato di critiche dai tifosi, ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it:

Dovrebbero mugugnare su dumfries…giocatore squallido, non punta, non scatta mai giusto, crossa poco e male, sempre palla indietro e non conosce la regola del fuorigioco…….rimpiango bellanova — Matteo D’Angelo (@MatteoD69949145) October 1, 2024

“Deve rallentare Dumfries, deve CAPIRE che sta andando in fuorigioco”. Bergomi caro, capire e Dumfries nella stessa frase… — Viviana (@VivInterNews) October 1, 2024

Bergomi letteralmente INVIPERITO con Dumfries, mi ha ucciso — Puntone Inzaghi ⭐️⭐️ (@MorroLuca1) October 1, 2024

Un esterno d’attacco anche normodotato ti salta l’uomo Dumfries manco più quello fa e stiamo per rinnovargli il contratto — Robin (@Roberto_1908) October 1, 2024

Potrei giocare anche io al posto di Dumfries.

Continui passaggi indietro, cross sbagliati e ogni tanto ti butti dentro e ti esce una giocata a caso#InterFKCZ — GabryKeegan (@GarboeK) October 1, 2024

Dumfries o perde vari tempi di gioco o fa la giocata sbagliata — ⭐️ IM FOMENTATORE NERAZZURRO ⭐️ (@fyoobas) October 1, 2024

Rinnoviamo a Dumfries che passa SEMPRE la palla indietro e non sa saltare l’uomo DAI…😤😠😡🤬 — 𝐀𝐥𝐛𝐚 ☆🖤2️⃣0️⃣💙☆ (@_BiStElLaTa95_) October 1, 2024

dumfries può smetterla di farsi umiliare — simostene ⭐️⭐️ (@reputation1908) October 1, 2024

PAGELLE E TABELLINO INTER-STELLA ROSSA

INTER-STELLA ROSSA 4-0

11′ Calhanoglu, 58′ Arnautovic, 71′ Lautaro, 81′ rig.Taremi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (63′ Acerbi), Bastoni (75′ Bisseck); Dumfries, Zielinski, Calhanoglu (69′ Asllani), Mkhitaryan (63′ Frattesi), Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic (63′ Lautaro). All.: Inzaghi

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Spajic, Drkusic (89′ Rodic), Djiga; Krunic (89′ Dalcio), Elsnik; Silas (69′ Bruno Duarte), Maksimovic (69′ Radonjic), Olayinka; Ndiaye (69′ Ilic). All.: Milojevic

ARBITRO: Zwayer (GER)

AMMONITI: Mkhitaryan, de Vrij