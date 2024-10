“Questi sono i presupposti”: inchiesta Curva Nord, Marotta all’attacco

Le dichiarazioni del Presidente dell’Inter prima della sfida con la Stella Rossa valevole per la seconda giornata di Champions League

“Vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi”. Così Marotta prima di Inter-Stella Rossa a proposito dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan che rischia di travolgere anche i due club. “Come hanno già dichiarato i magistrati – ha aggiunto il Presidente nerazzurro – noi siamo parte lesa e non abbiamo proprio nulla da temere“.

“Abbiamo già garantito tutta la collaborazione alla magistratura – sottolinea Marotta – Siamo totalmente a disposizione, ma lo eravamo già prima e lo siamo a maggior ragione adesso. In società abbiamo un ex funzionario dell’ordine pubblico che applica protocolli rigidi e regolamenti molto stringenti, poi ci sono fenomeni che sono fuori dal perimetro aziendale”.

Marotta ha proseguito nella difesa del club che lui rappresenta: “Siamo tutti uomini di esperienza e quelli che ne hanno meno devono trovare in noi dei punti di riferimento, ben sapendo che l’Inter è una società integerrima, che agisce in modo trasparente. Questi sono i presupposti per non temere nulla. Confidiamo nella magistratura e sul fatto che possa allontanare questo fenomeno di criminalità dallo stadio“.

Inter-Stella Rossa, Inzaghi: “Frattesi fuori? Ho una mezz’ala in meno”

Prima di Inter-Stella Rossa ha parlato pure Simone Inzaghi, che stasera ha rivoluzionato di nuovo la squadra cambiando sette giocatori rispetto a Udine. Davanti Arnautovic e Taremi: “Parliamo di due giocatori importanti per noi, che si stanno allenando bene – ha spiegato il tecnico nerazzurro al microfono di ‘Sky Sport’ – Il campo e gli allenamenti mi hanno fatto decidere di cambiare, sappiamo che questa è una stagione lunga e intensa. Abbiamo bisogno di tutti”.

Fuori dai titolari anche Frattesi, tra i migliori in campo al ‘Bluenergy Stadium’: “Sabato ha fatto bene, ma con l’infortunio di Barella ho una mezz’ala in meno. Ho fatto delle valutazioni… Stasera dobbiamo dar seguito alla bella prestazione di Manchester, nel nostro stadio e con i nostri tifosi contro la Stella Rossa che è una bella squadra”.