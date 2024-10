DIRETTA Inter-Stella Rossa: segui la cronaca LIVE della Champions

L’Inter di Simone Inzaghi affrontano la Stella Rossa di Belgrado nella seconda giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita la Stella Rossa di Belgrado a San Siro in un match valido per la seconda giornata di Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono reduci da una vittoria nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro tedesco Zwyaer.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo essere tornati al successo in Serie A con il 3-2 in trasferta imposto all’Udinese, vanno a caccia della prima vittoria anche in campo europeo. Il bel pareggio all’esordio sul campo del Manchester City va assolutamente accompagnato da tre punti per risalire la classifica unificata e cercare di conquistare uno dei primi otto posti. Per i biancorossi di Vladan Milojevic, che invece sono già in fuga nella Super Liga serba dopo il 2-1 contro il Zeleznicar Pancevo, è l’occasione di tentare il colpaccio dopo il ko nella prima giornata contro il Benfica. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla Coppa dei Campioni del 1981, quando l’Inter vinse il ritorno in trasferta a Belgrado dopo il pareggio casalingo. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Stella Rossa live in tempo reale.