Assalto a Calhanoglu: lo scambio per convincere Marotta

Dopo le voci di un passaggio al Bayern, si torna a ipotizzare un assalto (tramite scambio) ad Hakan Calhanoglu

In teoria, il turco potrebbe essere un candidato eccellente per una cessione: preso a zero, vicino alla maturità anagrafica e molto richiesto dal mercato. Vendendolo, il club nerazzurro potrebbe incassare parecchio prima che il cartellino cominci naturalmente a svalutarsi e registrare un’importante plusvalenza. In pratica, però, i giocatori non sono soltanto asset da piazzare o su cui lucrare: se giocano bene, se danno tutto per la squadra e sono legati all’ambiente, perderli significano in ogni caso impoverirsi.

Ecco perché l’Inter spera di poter continuare ancora ad approfittare della qualità e della serietà di Hakan Calhanoglu. Quando due anni fa si fecero avanti gli arabi, il club fece capire di non essere interessato ad ascoltare proposte. Quest’estate, quando era venuta a galla la storia di un possibile assalto del Bayern Monaco, prima l’Inter e poi lo stesso Calhanoglu hanno fatto sapere di non voler prendere in considerazione l’idea di una separazione.

Qualcosa potrebbe cambiare a gennaio o a fine stagione? Secondo calciomercato.it, anche il turco potrebbe rientrare nella rosa dei nomi valutati dal Manchester City per sopperire alla pesantissima assenza di Rodri. “Il turco è uno degli insostituibili del centrocampista interista“, si legge sul sito, “ma la sua qualità continua a far gola alle big d’Europa…“. E in particolar modo al Manchester City di Guardiola, che dopo l’infortunio del ventottenne spagnolo è a caccia di qualche giocatore di esperienza e di classe che lo possa rimpiazzare.

Assalto del City a Calhanoglu

L’ipotesi, lanciata inizialmente dal sito spagnolo fichajes.net, è stata appunto argomentata da calciomercato.it, che non esclude la possibilità di un’intesa fra le parti già a gennaio… “Un’offerta che potrebbe contemplare anche uno scambio, con conguaglio economico a favore dei nerazzurri“, continua il sito.

Uno scambio, dunque. Magari mettendo sul piatto un giocatore storicamente caro ad Ausilio. E cioè l’ex nerazzurro Mateo Kovacic, che invece per Guardiola non è altro che un’utile riserva. Proprio Kovacic, venduto dall’Inter nel 2015 al Real Madrid per circa 30 milioni, è stato in questi anni più volte riaccostato al club nerazzurro. Anche quest’estate, quando appunto si parlava di un possibile addio di Calhanoglu.

Ma, qualora l’Inter dovesse vendere il turco, difficilmente potrebbe optare per un trentenne come il croato. Kovacic potrebbe dunque tornare utile solo come soluzione tampone per la stagione in corso accanto a un congruo versamento cash. In questo senso si dovrebbe parlare di uno scambio composto dal cartellino dell’ex Dinamo Zagabria più un bel conguaglio economico a favore dell’Inter.

Le vere necessità di Guardiola

Per il City si è parlato anche di Ricci del Torino e di Barella dell’Inter. Dopodiché si è fatto insistentemente il nome di Zubamendi della Real Sociedad. Nelle ultime ore qualcuno ha parlato pure di Frenkie De Jong. In realtà, a Guardiola occorrerebbe un mediano difensivo bravo soprattutto a riconquistare la palla velocemente (cosa che Calhanoglu sa fare). Il turco è bravo anche in tante altre cose, di cui però al momento il City potrebbe non aver bisogno.

A livello di passaggi e disimpegni e costruzione, Guardiola ha appunto Kovacic, Gundo Lewis e Nunes, che possono essere schierati accanto al centrocampista più difensivo (l’idea è quella di avere un doppio perno). In alternativa Pep Guardiola potrebbe anche impostarsi con Foden e Gundogan davanti a Kovacic.

Anche se in questo avvio di campionato il turco è apparso un po’ in difficoltà, per Inzaghi è un intoccabile. Ecco perché è difficile credere che l’Inter possa facilmente arrendersi in caso di un assalto a Calhanoglu.