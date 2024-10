Bastoni non ci sta e attacca: tutto in diretta tv

Comoda vittoria per l’Inter contro la Stella Rossa. Al termine del match non sono passate inosservate le dichiarazioni di Bastoni

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Inter. Con il 4-0 rifilato alla Stella Rossa, i nerazzurri salgono a quota quattro punti nella classifica del girone in attesa del prossimo match del 23 ottobre quando Lautaro e compagni affronteranno in trasferta lo Young Boys, altro avversario ampiamente alla portata.

Premiate le scelte di Inzaghi che ha puntato su un turnover totale in attacco con Arnautovic e Taremi titolari dal primo minuto al posto di Lautaro Martinez e Taremi. Entrambi sono andati a segno con l’iraniano che ha arricchito la sua prestazione con due assist, entrambi scaturiti su un errore in disimpegno della difesa serba.

Piccola crisi di metà settembre, dunque, ampiamente superata per l’Inter dopo il pari con il Monza e il ko nel derby contro il Milan. Una vittoria, quella contro la Stella Rossa, arrivata peraltro in giorni non certo facile per il club nerazzurro a causa dell’indagine della Procura di Milano che ha portato all’arresto di alcuni capi ultras di Inter e Milan con presunti coinvolgimenti di tesserati di entrambi i club.

Inter, la carica di Bastoni: ora c’è il Torino

Restando alle cronache di campo, nel 4-0 alla Stella Rossa da sottolineare il bel gesto di Lautaro Martinez che ha lasciato a Taremi la possibilità di tirare il rigore con cui è stato sancito il risultato finale. Una scelta molto apprezzata dai tifosi nerazzurri che ha permesso all’attaccante iraniano di togliere lo zero dalla casella dei gol segnati in questo inizio di stagione.

Nel post partita, Bastoni ha commentato questo episodio per ribadire un aspetto significativo sulla squadra. Parole emblematiche quelle del difensore in mixed zone: “Da fuori arrivano tante voci che vogliono destabilizzarci ma questo episodio dice tanto del gruppo che siamo. Abbiamo uno spogliatoio unito e lo si vede in ogni partita.”

Le dichiarazioni di Bastoni fanno il paio con quelle di Inzaghi nel post partita di Udine con le quali l’allenatore nerazzurro ha esaltato la voglia di vincere dei suoi dopo i precedenti passi falsi con Monza e Milan. Voglia di vincere che non può mancare nel match di sabato prossimo contro il Torino a San Siro, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali di ottobre.

Anche su questo, Bastoni è stato piuttosto chiaro: “La voglia di vincere deve essere sempre la stessa in ogni competizione. Il mister ci sta aiutando, facendoci ruotare. E’ fisiologico con 70 partite a stagione. Dobbiamo rimanere concentrati su tutti i fronti.” Inter che scenderà in campo sabato sera, conoscendo già il risultato del Napoli capolista impegnato venerdì con il Como. Una vittoria dei partenopei impedirebbe ai campioni di Italia di conquistare la vetta a inizio ottobre, proprio come accaduto lo scorso anno quando il Milan era in testa prima del secondo stop stagionale per le Nazionali. Poi, sappiamo tutti come è andata a finire.