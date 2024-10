Inter, che tradimento: l’ex nerazzurro pronto a dire sì al Milan

Torna in auge un’indiscrezione già circolata nella scorsa estate: il gioiello delle Giovanili piace ancora al Milan

L’esordio stagionale è arrivato. E non è poco, considerando la rosa stellare fatta di ben 44 giocatori e tutta la pressione alla quale è sottoposto non solo il nuovo tecnico, ma anche tutto l’ambiente. Dopo aver speso qualcosa come circa 1 miliardo di euro negli ultimi due anni, Todd Boehly, il proprietario del Chelsea, vuole iniziare a vedere qualche risultato.

Il giovanissimo talento azzurro, titolare di un contratto coi Blues in scadenza a giugno 2024, ha recentemente giocato 90′ nel vittorioso esordio in Coppa di Lega contro il Barrow, ben figurando nella travolgente vittoria del Chelsea nella gara secca della storica competizione. Ovviamente però, nonostante la concorrenza nel suo ruolo sia numerosa e prestigiosa, l’ex enfant prodige della Primavera nerazzurra non può esser soddisfatto delle prospettive a medio termine che gli si prospettano nei prossimi mesi.

Dopo esser approdato, per la non indifferente cifra di quasi 15 milioni, a Londra nell’estate del 2022 – quella immediatamente successiva al trionfo della Primavera dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu, di cui il giocatore è stato grande protagonista – Cesare Casadei ha impressionato nelle prime uscite con la squadra Under 21 dei londinesi.

Dopo l’esperienza in prestito al Reading, ecco arrivare la magica estate del 2023. Quella del Mondiale Under 20, chiuso come capocanonniere della kermesse, MVP della competizione e secondo posto finale con la rappresentativa azzurra.

Tornato alla base, al Chelsea, negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione, il calciatore ha accumulato 11 presenze in Premier League, collezionando però un totale di soli 71 minuti. Inevitabili quindi le voci di un addio, destinazione Italia, circolate nella scorsa sessione di mercato.

Casadei, il Milan resta alla finestra: il calciatore riflette

Dopo esser stato accostato al Bologna dell’amico ed ex compagno all’Inter Primavera Giovanni Fabbian, il nativo di Ravenna è finito anche nel mirino del Milan, che in piena estate, prima di chiudere l’affare Fofana, si era messo a caccia di un profilo da inserire nella linea mediana.

A stagione ormai iniziata, e con un equilibrio che Paulo Fonseca sembra aver trovato dopo le prime difficoltà iniziali, il club rossonero potrebbe tornare alla carica. Il giovane centrocampista azzurro potrebbe rappresentare un ottimo innesto per il Diavolo, intenzionato ad aumentare la qualità complessiva del roster in un’annata ancora densa di appuntamenti ed impegni.

Rumors vicini all’entourage del calciatore riferiscono di un sostanziale apprezzamento mostrato dal classe 2003 nei confronti delle prime lusinghe rossonere: il tradimento nei confronti dell’Inter, ancora lungi dal concretizzarsi, potrebbe diventare realtà nella prossima finestra invernale di scambi.