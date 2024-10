Svolta per il Mondiale per club: grande notizia per l’Inter

Il Mondiale per club ha ancora diverse incognite da risolvere, ma intanto c’è una grande notizia per l’Inter in vista della competizione

L’Inter sta cercando di fare la voce grossa in Champions League in questa stagione e c’è anche riuscita, almeno fino a questo momento, dato che i nerazzurri hanno portato a casa un prestigioso pareggio all’esordio contro il Manchester City e poi hanno battuto piuttosto agevolmente la Stella Rossa a San Siro, nonostante il match arrivasse poche ore dopo la bufera ultras.

Per la coppa dalle grandi orecchie, mai come quest’anno, con il cambio di format, c’è da sgomitare e sarà così anche per i prossimi mesi, quando il calendario entrerà nel vivo, ma c’è anche da guardare oltre, e in particolare al Mondiale per club, che aprirà i battenti la prossima estate.

Anche in questo caso, c’è da fare i conti con una competizione completamente diversa, mai vista, e quindi con una gestione delle forze e degli uomini che dovrà essere certosina per far sì di fare bene anche in quel caso. Intanto, nelle ultime ore è arrivata una buona notizia per Inter e Juve, e che potrebbe fare la differenza nel prossimo futuro.

Il ranking per il Mondiale per club 2029: Inter e Juve già tra le prime otto

Neanche si avvicina il Mondiale per club della prossima estate, che già si pensa alla sua seconda edizione, quella che avrà luogo nel 2029. Sì, perché i criteri di scelta delle squadre del vecchio continente si è utilizzato il già esistente ranking. A dicembre 2023, il Consiglio FIFA ha comunicato i criteri per decidere i vari ranking e che qualificheranno 13 squadre in tutto il mondo tra le 32 partecipanti complessive.

la FIFA ha scelto di dare uniformità ai criteri per ogni Confederazione e di conseguenza il ranking sarà basato sugli stessi punteggi, corrispondenti a tre punti per ogni vittoria, uno per ogni pareggio e tre per ogni passaggio al turno successivo.

In base a questo regolamento, si può già iniziare a stilare una classifica parziale in relazione alla Champions League appena iniziata, e l’Inter attualmente figura al nono posto del ranking con quattro punti, mentre la Juve è settima con sei. Al primo posto, almeno per il momento, c’è il Borussia Dortmund, sempre con sei punti.