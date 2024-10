È fatta con l’Inter: UFFICIALE, biennale da 2 milioni

Tim diventa nuovo partner commerciale dell’Inter per i prossimi due anni, ecco in cosa consiste il nuovo accordo con il colosso italiano di telecomunicazioni

Sebbene tutte le attenzioni mediatiche siano adesso concentrate sulla triste vicenda che ha coinvolto da vicino l’Inter sulle azioni illecite commesse da diversi membri della rappresentanza della Curva Nord, il meccanismo nerazzurro non può interrompere la propria marcia verso il potenziamento degli accordi commerciali e le partnership con le molte aziende internazionali.

Già nelle settimane e nei mesi passati, infatti, sono piovuti affari importanti che hanno permesso all’Inter di accrescere il proprio bagaglio di sponsor ed aumentare il ventaglio di opportunità sui mercati, rilanciando il brand su molteplici fronti. Finora la somma degli accordi siglati hanno garantito nelle casse un totale di quasi 50 milioni di euro, la più alta cifra dell’intero campionato italiano dopo la dipartita di Jeep grande finanziatore della Juventus fino allo scorso anno.

Come se non bastasse, a questi se ne aggiungeranno almeno altri due, di milioni. Frutto del nuovo accordo siglato dalla direzione amministrativa del club ed il colosso italiano di telecomunicazioni TIM. L’azienda, da anni leader del suo settore nel nostro paese, diverrà nello specifico Official Partner dell’Inter Women ed Official Telco Partner del marchio Inter.

Nuovo accordo fra TIM e Inter, è Official Telco Partner del club

Stando ai dettagli ufficiali trapelati, TIM vestirà col proprio logo parte dei pantaloncini delle divise ufficiali indossate dalle giocatrici dell’Inter, oltre a figurare nell’intitolazione dell’Inter Youth Centre.

Come logico, saranno altresì a disposizione dei tanti tifosi nerazzurri e dei clienti TIM una serie di importanti iniziative commerciali volte ad potenziare, da un lato e dall’altro, il processo di fidelizzazione. “Siamo fortemente soddisfatti di questa partnership con un brand italiano di grande tradizione”, ha raccontato Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, al momento della firma.

Non è poi tardato neppure il commento di Andrea Rossini, primo dirigente del Wholesale Market dell’azienda: “TIM è da sempre attenta al mondo del calcio, da sempre condividiamo ideali comuni a quelli dell’Inter. Firmiamo questo accordo con orgoglio e sosteniamo anche il concetto della parità di genere per tutto il movimento calcistico femminile”, si legge nel comunicato.