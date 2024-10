Inter, ancora una volta fuori dai convocati: che botta

Un’altra grande delusione per il calciatore nerazzurro. L’esclusione dai convocati per le prossime partite è già ufficiale

Vigilia di campionato per l’Inter. Sabato sera, a San Siro, match di alta classifica per i nerazzurri contro il Torino, partita che evoca bei ricordi nei tifosi nerazzurri in quanto, nella scorsa stagione, proprio dopo la sfida casalinga con i granata sono iniziati i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto della seconda stella.

Settima giornata di Serie A che sarà l’ultima prima della pausa di ottobre del campionato per gli impegni delle Nazionali tra Nations League e qualificazioni Mondiali. Inevitabilmente, Inzaghi lavorerà la settimana prossima a ranghi ridotti ad Appiano Gentile anche se, rispetto al passato, potrebbero esserci meno defezioni per il tecnico nerazzurro che, al rientro dei nazionali, avrà poco tempo per preparare la successiva sfida con la Roma in programma il 20 ottobre.

Inzaghi che avrà certamente a disposizione, nella settimana di pausa, uno dei calciatori che fino allo scorso Europeo era una presenza fissa tra i convocati della sua Nazionale. Ora è alla seconda defezione consecutiva per i prossimi match di Nations League.

Inter, è ancora fuori dai convocati: decisione ufficiale

Ci riferiamo a Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro è stato nuovamente escluso dal c.t. della Francia per le prossime due partite di Nations contro Belgio e Israele. Un’assenza ulteriore per Pavard che aveva già saltato i primi due match con Italia e Belgio.

E’ stato lo stesso Deschamps a spiegare i motivi di questa scelta, giustificando il mancato inserimento di Pavard nella lista dei convocati con il fatto che, all’Inter, il difensore non è stato sempre schierato tra i titolari. Finora, Pavard ha giocato dal 1′ in quattro partita, restando in panchina con Genoa e Udinese. In Champions, invece, solo un quarto d’ora con il City e 90 minuti con la Stella Rossa.

Deschamps ha comunque lasciato intendere che le chance per Pavard di tornare tra i convocati non sono precluse. Oltre a quella dell’interista, da segnalare altre due assenze importanti, quella di Griezmann che ha lasciato definitivamente la nazionale e di Mbappé. Per quest’ultimo, Deschamps ha optato per un turno di riposo in modo da permettergli di recuperare ulteriormente dal recente infortunio.

🇫🇷#Pavard solo un difensore? Macché! 🔥L’heat-map ‘SofaScore’ di #InterStellaRossa dimostra come #Inzaghi sfrutti il francese più da esterno alto e anche un po’ da trequartista. Martedì ha occupato le stesse zone di campo di #Zielinski. pic.twitter.com/gofXsCMm0G — Interlive (@interliveit) October 4, 2024

A sostituirlo sarà Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro è uno dei sei “italiani” presenti nella lista di Deschamps insieme a Maignan, Fofana e Hernandez del Milan, Guendozi della Lazio e Koné della Roma. La Francia è seconda nel girone di Nations League, appaiata al Belgio, a tre punti dall’Italia capolista. Passano ai quarti le prime due classificate.