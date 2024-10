Pavard e non solo: chi non è al meglio alla vigilia di Inter-Torino

Benjamin Pavard e altri calciatori dell’Inter risultano acciaccati in vista del match contro il Torino: cosa filtra e quali potrebbero essere le scelte di Inzaghi

L’Inter pensa al futuro sul campo e il prossimo appuntamento è quello di domani contro il Torino, una partita insidiosa in Champions League e affatto da sottovalutare per i nerazzurri. Anche perché non tutta la squadra sta così bene dopo l’impegno di coppa.

Nelle ultime ore, Simone Inzaghi potrebbe fare i conti con diverse defezioni: in primis, Marko Arnautovic risulta affaticato dopo l’impegno contro lo Stella Rossa. L’austriaco non è al top e quindi partirà dalla panchina, mentre dal primo minuto si rivedrà il tandem titolare formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Occhio, però, anche alla difesa, visto che anche Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, pur non avendo dei problemi fisici specifici, non sono al top della condizione. Inzaghi valuterà fino alla mattina stessa del match prima di prendere la decisione finale, ma potrebbero continuare le rotazioni in una stagione lunga e piena di impegni.

Inter-Torino, Inzaghi cambia la difesa: cosa filtra a un giorno dalla partita

La difesa di Inzaghi potrebbe vedere sul centro destra un calciatore in ascesa come Yann Bisseck, pronto a tornare titolare al posto del francese. Nel cuore della retroguardia, riecco Francesco Acerbi che riprenderà il suo posto in sfavore di Stefan de Vrij. A chiudere il terzetto ci sarà Carlos Augusto, che arretrerà nuovamente la sua posizione, con Federico Dimarco regolarmente in campo dal primo minuto.

Bisogna ricordare l’assenza di Nicolò Barella a centrocampo, e al suo posto toccherà ancora una volta a Davide Frattesi, che sta cercando di trovare continuità in campionato. Occhio anche a Zielinski, parso uno dei più in forma negli ultimi impegni.