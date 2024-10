Flop allo United, Zirkzee torna in Serie A per l’Inter: ecco come

Le cose non stanno andando affatto bene per Joshua Zirkzee al Manchester United: il bomber può tornare in Serie A per l’Inter

Uno dei pezzi pregiati dello scorso calciomercato estivo è stato sicuramente Joshua Zirkzee. Il bomber olandese è esploso con la maglia del Bologna agli ordini di Thiago Motta, diventando uno dei migliori centravanti in circolazione, in Serie A e non solo. Per questo, tutte le principali big del nostro campionato – Inter compresa – si sono fiondate su di lui con il tentativo di acquistarlo, ma alla fine i soldi e il fascino del Manchester United hanno fatto breccia nel ragazzo.

A distanza di diverse settimane, però, l’ambientamento dell’olandese non procede proprio al meglio. Zirkzee ha giocato sei partite in Premier League, ma ha realizzato solo un gol ed è stato uno dei peggiori in campo nella disfatta contro il Tottenham, venendo sostituito ben prima che il match finisse.

In un momento in cui i Red Devils sono nell’occhio del ciclone e la panchina di ten Hag traballa, l’olandese inizia a sentire un po’ di nostalgia dell’Italia e diverse big potrebbero fiondarsi su di lui con il tentativo di rinforzare l’attacco.

L’Inter può provarci per Zirkzee nel 2025: le condizioni

All’Inter Zirkzee piaceva tanto e questo gradimento non è svanito all’improvviso. Se il Manchester United lasciasse partire il bomber a prezzo di saldo, magari sui 30-35 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero farci un pensierino, convinti che Simone Inzaghi saprebbe rilanciarlo.

In realtà, visto le impellenze economiche della Beneamata, la soluzione sarebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Solo così Marotta potrebbe affondare il colpo, altrimenti tremendamente difficile. E occhio anche a Juve e Milan.

I bianconeri non hanno ben chiaro quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic, che ha un contratto pesante e ancora non è vicino al rinnovo, ma potrebbe comunque acquistare una spalla per il serbo. Thiago Motta conosce benissimo Zirkzee e il calciatore non potrebbe non sceglierlo. Infine, anche i rossoneri ne avrebbero bisogno per affiancarlo a Morata. In ogni caso, non si farebbe prima dell’estate del 2025.