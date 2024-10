“Raspadori è in uscita dal Napoli”: il piano dell’Inter per gennaio

L’ex Sassuolo, finito un po’ nel dimenticatoio nelle ultime gare, potrebbe lasciare Napoli: Marotta ci fa un pensierino

Zero gol nelle prime sei gare di campionato. Solamente tre minuti in campo nelle ultime tre apparizioni della formazione azzurra – nuova capolista della Serie A dopo i risultati dell’ultima giornata – in campionato. Non è certo un momento facile per Giacomo ‘Jack’ Raspadori, il jolly di Antonio Conte nello scacchiere tattico della sua creatura.

Il nuovo assetto tattico, quello che prevede Romelu Lukaku unica punta, con una batteria di tre trequartisti ad agire alle sue spalle, avrebbe in realtà potuto favorire un più largo impiego in campo del 24enne. Che però, giova ricordarlo, in quel ruolo se la deve vedere con compagni di squadra che si chiamano Politano, Kvaratskhelia – entrambi a segno col Monza – e l’equilibratore McTominay, vero perno dei partenopei. Per non parlare di David Neres, un altro talento mica da ridere che scalpita per trovare maggiore spazio.

Dopo i 191′ accumulati nelle prime tre uscite stagionali, Raspadori è fondamentalmente sparito dalle rotazioni, col ‘guaio’ supplementare di una squadra che, con i nuovi accorgimenti di Conte, sembra aver trovato, forse in anticipo sui tempi, la sua quadratura. Difficile credere che l’ex tecnico nerazzurro possa, in questa fase, cambiare modulo e interpreti pur di far spazio al valido attaccante azzurro.

Ecco che allora, in vista di gennaio, sono già iniziate a circolare delle voci di mercato. Il giocatore potrebbe non essere considerato incedibile dal club azzurro, pronto ad ascoltare le eventuali offerte su di lui.

Raspadori all’Inter? C’è un un’unica condizione

Nel nuovo scenario non è da escludere neppure una partenza eccellente dell’ex calciatore del Sassuolo. Ne è convinto il giornalista Emanuele Cammaroto, intervenuto ai microfoni di ‘Napoli Magazine Live’.

“Il Napoli potrebbe fare un’operazione in entrata senza caricarsi di ulteriori spese, per questo dico occhio a Raspadori, che abbiamo visto in difficoltà ultimamente, in uscita. Con una sua eventuale cessione, il club partenopeo potrebbe far arrivare qualcuno in difesa, ma anche ad un ruolo che è centrale per Conte: quello dell’esterno”, ha dichiarato.

Giova ricordare che Raspadori, già seguito dai nerazzurri anni fa, è un vecchio pallino di Piero Ausilio. L’Inter cerca un attaccante con le sue caratteristiche ma prima di intavolare un’ipotetica trattativa, è necessario cedere qualcuno. Oppure che il Napoli – scenario abbastanza improbabile considerando che l’Inter è una diretta concorrente nella lotta al titolo – lo dia via in prestito. Oneroso o gratuito che sia. Roba da fantamercato…