Il post Inter-Torino è drammatico: UFFICIALE, ko crociato e menisco

Presentate le condizioni di salute del centravanti granata Zapata dopo un brutto infortunio in Inter-Torino, a mezzo di un comunicato ufficiale. Ecco quanto resterà fermo il colombiano

Il duro contraccolpo rimediato da Marcus Thuram al ventesimo minuto di gioco dell’ultima partita di campionato contro il Torino su intervento di Maripan ha destato nell’animo di Simone Inzaghi una legittima forma di preoccupazione.

Visto che il centravanti francese, autore di una splendida tripletta, è fra i migliori dell’Inter in questa fase d’avvio di campionato e risulta essere una pedina preziosa anche in vista di quel che verrà. Esclusa qualsiasi lesione, tuttavia, il calciatore dovrebbe recuperare in brevissimo tempo. Una grande fortuna per l’interno movimento nerazzurro. Lo stesso però non può dirsi per un altro calciatore impegnato sul terreno di gioco di San Siro lo scorso sabato.

Trattasi di Duvan Zapata, centravanti colombiano autore del momentaneo gol de 2-1 a pochi secondi di distanza proprio dalla doppietta della controparte francese. L’ex Atalanta ha infatti subito un brutto infortunio intorno all’ottantesimo minuto di gioco a seguito di una brusca accelerazione a fondo campo nel tentativo di anticipo su Acerbi.

Stagione finita per Zapata dopo l’infortunio, triplice lesione al ginocchio

Rimasto a terra a lungo, sin dai primi istanti si è ipotizzato che potesse trattarsi di qualcosa di serio. Tanto che è giunta subito la sostituzione forzata e l’aiuto da parte dei sanitari per il trasporto al di fuori del terreno di gioco.

Gli ultimi esami strumentali d’accertamento hanno dunque evidenziato non soltanto una lesione del legamento crociato anteriore ma anche quella di menisco mediale e menisco laterale del ginocchio. Lo ha comunicato il Torino a mezzo di un comunicato stampa ufficiale diramato sui propri canali web. La stima della sua assenza è di almeno sette mesi a partire dal momento in cui verrà sottoposto ad intervento chirurgico ricostruttutivo.

Terminato il decorso, Zapata andrà infine incontro ad un lungo periodo riabilitativo. Stagione finita, almeno sulla carta, per il centravanti colombiano e grave perdita per Vanoli nello scacchiere tattico. Al suo posto, è logico ipotizzare che il tecnico possa impiegare una delle tre scelte offensive rimanenti fra Adams, Sanabria e Karamoh.