Ansia Inter, il punto dall’infermeria: come stanno Barella e Thuram

L’Inter deve fare i conti con alcuni problemi fisici in vista del match contro la Roma del 20 ottobre: occhio alle condizioni di Barella e Thuram

Dopo tre vittorie in una settimana, l’Inter è arrivata alla sosta per le nazionali con diverse consapevolezze in più rispetto alla sconfitta nel derby contro il Milan, ma ancora diverse cose da sistemare, soprattutto in difesa. I gol subiti sono troppi e Simone Inzaghi dovrà cercare di metterci mano anche durante la pausa per le Nazionali, soprattutto per chi resterà ad Appiano Gentile.

Tra questi, c’è anche un calciatore fondamentale per il destino dei nerazzurri sul campo come Nicolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari ha avvertito un problema muscolare nella stracittadina contro i rossoneri, che l’ha costretto a saltare gli impegni contro Udinese, Stella Rossa e Torino, poi ha dovuto rinunciare per la seconda volta consecutiva anche alla convocazione in Nazionale.

Ora, però, il recupero è sempre più vicino tanto che è probabile che sia a disposizione già per la partita contro la Roma del 20 ottobre, in cui potrebbe partire inizialmente dalla panchina e poi essere impiegato per uno spezzone di gara. Arrivano ottime notizie anche da Tajon Buchanan, che sta bruciando le tappe per il suo rientro in campo. Inizialmente era previsto per novembre, ma anche lui potrebbe essere tra i convocati per il 20 ottobre dopo la frattura della tibia accusata in allenamento con il Canada.

Non solo Barella, come sta Thuram: escluse lesioni alla caviglia

Nonostante la grande tripletta contro il Torino che ha trascinato i nerazzurri fino alla vittoria, Simone Inzaghi e il suo staff hanno avuto grande apprensione per le condizioni dell’attaccante dopo il duro intervento di Maripan e la caviglia che si è visibilmente girata.

A distanza di alcuni giorni, il francese ha effettuato gli esami del caso che hanno escluso lesioni ai legamenti, per cui Thuram è partito regolarmente per il ritiro con la sua Nazionale. Dopo il sospiro di sollievo, ciò vuol dire che, se non dovessero esserci ulteriori problemi, il calciatore sarà a disposizione per il big match contro la Roma.