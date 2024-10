“Attività criminali” e addio choc: Inter, rescinde dopo un mese

L’ultima grave notizia potrebbe portare a un addio clamoroso dopo solo un mese, con tanto di rescissione del contratto: cosa c’entra l’Inter

Un nome pesante, che è stato per anni al centro del calciomercato, potrebbe tornare a sorpresa in auge già nei prossimi giorni, per via di un caso di livello internazionale che sta smuovendo l’attenzione pubblica. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro alla scorsa estate.

Si è parlato a lungo di possibili rinforzi per l’attacco dell’Inter, una seconda punta in grado di spezzare gli equilibri e portare in dote gol attraverso i dribbling e la qualità. In cima alla lista c’era Albert Gudmundsson, ma poi Arnautovic e Correa non hanno cambiato maglia ed è comunque arrivato Mehdi Taremi a rinnovare il parco offensivo – in realtà, ben prima e a parametro zero.

Insomma, l’Inter è rimasta ferma al palo, nonostante tutti i nomi accostati per settimane al club nerazzurro. E tra questi ce n’era anche uno che ha stuzzicato molto la fantasia dei tifosi, un profilo che aveva terminato il suo contratto e che poteva essere un nome appetibile per il club di Milano, ma che alla fine è sbarcato in altri lidi.

Depay può già rescindere il contratto con il Corinthians: indagine del Governo

Stiamo parlato di Memphis Depay che, dopo aver giocato un grande Europeo con la maglia dell’Olanda, ha faticato un bel po’ a trovare squadra, ma alla fine ha lasciato l’Europa ed è passato al Corinthians, con cui ha già disputato quattro partite.

L’attaccante è l’uomo più pagato del campionato brasiliano con un contratto da 11 milioni per due stagioni, ma quando è ancora alle porte – e sta anche ricevendo un bel po’ di critiche per le sue condizioni fisiche -, la sua avventura potrebbe già terminare, anche se è appena iniziata. La società di scommesse sportive Esportes da Sorte, che ha scelto di farsi carico di gran parte dell’ingaggio del calciatore ex Barcellona, è sotto indagine del Governo per “attività criminali”, come riportano i media brasiliano.

Senza lo sponsor, è molto difficile che il Corinthians riesca a pagare un ingaggio così ricco e, se le cose non dovessero risolversi positivamente, potrebbe arrivare la rescissione del contratto del bomber. Un’ipotesi clamorosa e che, al momento, tutti vorrebbero scongiurare.